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Путин требует от Герасимова немедленно захватить Донбасс: в ГУР назвали крайний срок

16 января 2023, 18:20
Представитель ГУР отметил, что глава Кремля уже неоднократно переносил сроки поставленных задач перед оккупационной армией.
Путин требует от Герасимова немедленно захватить Донбасс: в ГУР назвали крайний срок
Путин поставил перед Герасимовым новые сроки захвата Донбасса / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин поставил перед командующим группировкой российских войск в Украине Валерием Герасимовым новый срок захвата Донбасса, а также формирования определенной зоны безопасности. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Все-таки мы можем говорить о приоритетном для россиян направлении – это Донбасс. И очередные сроки, которые Путин уже определяет для Герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины, – это цель захвата Донбасса и формирования определенной зоны безопасности, ну, уже до марта", - сказал Юсов в эфире FREEДОМ.

Представитель ГУР напомнил, что глава Кремля уже неоднократно переносил сроки поставленных задач перед оккупационной армией. Скоро уже будет год как россияне "за 3 дня берут Киев". Юсов подчеркнул, что с захватом Донбасса у оккупантов на этот раз также ничего не получится.

Он также отметил, что глобальные цели – уничтожение украинцев как отдельного народа и нации, и уничтожение Украины как независимого государства – Путин не изменил.

Ситуация на Донетчине

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области. Там продолжаются тяжелые бои, противник увеличил количество вагнеровцев и пытается прорвать оборону украинских войск.

В британской разведке говорят, что попытки захватить Соледар объясняются планами оккупантов обойти Бахмут с севера, окружить его и разрушить украинские пути сообщения. Разведчики отмечают, что РФ вряд ли сможет сразу окружить Бахмут, ведь украинские силы сохраняют стабильную глубокую оборону и контролируют пути снабжения.

Недавно представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал ситуацию вокруг Соледара Донецкой области. По его словам, даже временные успехи оккупантов РФ на поле боя не способны изменить ход войны.

"Никакие дополнительные успехи России, даже те, за которые приходится платить такими большими потерями, личным составом и техникой, никогда не смогут изменить ход войны. Никакое тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулся президент Путин", - сказал представитель Госдепа.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Соледар держится – туда переброшены дополнительные силы. Украинский гарант подчеркнул, что благодаря устойчивости Вооруженных сил в Соледаре, для Украины выиграно дополнительное время и силы.

Больше новостей о ситуации в Соледаре:

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