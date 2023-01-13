Не остановит наступление украинцев: в Госдепе оценили продвижение РФ на Донбассе

Заявления Кремля об успешном продвижении в Соледаре свидетельствуют о цене огромных человеческих жертв среди оккупантов.

Продолжаются ожесточенные бои за Соледар / @DefenceU

Ситуацию вокруг Соледара Донецкой области прокомментировали в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки.

Даже временные успехи оккупантов РФ на поле боя не способны изменить ход войны. С таким заявлением выступил представитель Госдепа США Нед Прайс.

Он обратил внимание на то, что заявления представителей Кремля об успешном продвижении в Соледаре свидетельствуют о цене огромных человеческих жертв среди российских военнослужащих.

"Никакие дополнительные успехи России, даже те, за которые приходится платить такими большими потерями, личным составом и техникой, никогда не смогут изменить ход войны. Никакое тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулся президент Путин", - сказал представитель Госдепа.

Он напомнил, что уже давно не было информации о том, что российские силы оказывались в состоянии, по крайней мере, претендовать на дополнительное продвижение, несмотря на большие потери.

"Украинские силы с их контрнаступлением, начавшимся в прошлом году, были чрезвычайно эффективны в остановке наступления, они оттеснили российские войска, отвоевали тысячи квадратных миль территории", - добавил Прайс.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что администрация США придерживается точки зрения, согласно которой захват Соледара или Бахмута не будет иметь стратегического значения.

"Это не остановит и не замедлит украинцев в попытках вернуть свою территорию", - сказал он.

Американская сторона не может подтвердить, что РФ в настоящий момент контролирует Соледар, также указал Кирби.

Бои за Соледар

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области.

Там продолжаются тяжелые бои, противник увеличил количество вагнеровцев и пытается прорвать оборону украинских войск.

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар.

Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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