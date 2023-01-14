'Тысячи уничтоженных россиян': ВСУ выровняли оборону в Соледаре

Украинские защитники отражают непрерывные атаки врага – и днем, и ночью, рассказала Анна Маляр.

ВСУ продолжают оборону Соледара / @DefenceU

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что бои за Соледар в Донецкой области продолжаются.

"Враг несет большие потери, но продолжает выполнять преступные приказы своего командования", - написала она в Telegram.

Заместитель министра обороны добавила, что украинские защитники отражают непрерывные атаки врага – и днем, и ночью.

В свою очередь командир аэроразведки Роберт Бровди с позывным Мадяр рассказал, что Соледар продолжают защищать украинские военные, об организованном вынужденном отступлении речь не идет.

"Заберите, пожалуйста, из оборота понятие "отошли вынужденно" и так далее. Есть командование, которое в сложившейся ситуации приняло взвешенные тактические решения — создание эшелонированной линии обороны и выравнивание позиций", — пояснил он тактику ВСУ в Соледаре.

По его словам, это было сделано для того, чтобы было невозможно наличие какой-то "грыжи" в виде отдельной военной бригады, которая будет выпирать вперед образовавшейся линии и находиться в зоне риска даже оперативного окружения.

"Почему р***я не может подтвердить, где эти тысячи погибших доблестных 46-й, 10-й, 77-й бригад? Их нет. Своевременно выровняли линию! Ребята держали, выиграли нам время, все сзади сформировались в новую полосу. И в ту полосу влилась, как ртуть, знаете, которая возвращается по капелькам в свою массу, вернулась и выровнялась оборона", — говорит боец ВСУ.

Он подтвердил, что подразделения ВСУ, которые защищали Соледар, понесли потери: "Но это не были потери аномальнее обычных, к сожалению, происходящих при типичных уличных боях".

"Это единственное верное решение было: выровняться и занять позиции. И теперь мы даем отпор всем тем, кто заходит. Они у нас на ладони, даже когда они перемещаются по Соледару", — добавил он в эфире Radio NV.

Бои за Соледар

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области.

Там продолжаются тяжелые бои, противник увеличил количество вагнеровцев и пытается прорвать оборону украинских войск.

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар.

Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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