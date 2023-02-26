"У РФ нет политика, который вывел бы оккупантов из Украины": у нас есть один способ завершить войну – Тука

В стране-агрессоре РФ нет таких политиков, которые вывели бы оккупантов из Украины и завершили бы войну, если бы стали к рулю власти в России.
Поэтому не стоит особо рассчитывать на то, что война может завершиться, когда в России отстранят диктатора Владимира Путина и кто-то заменит его на посту. Такое мнение высказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука во время чата на Главреде.
"Я таких политиков в России не вижу. Видимо, те люди, которые интересуются внутренними процессами в России, в первую очередь, назвали бы фамилию Навального. Но даже Навальный не сможет радикально изменить политику РФ и привести к тому, что завтра Россия выведет свои вооруженные формирования с украинской территории и вернет контроль над ними", – отмечает Тука.
Кто такой Георгий Тука
Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.
Поэтому, по его словам, у Украины есть только один способ остановить войну – одержать победу над страной-агрессором РФ на поле боя.
"Итак, для реализации такого сценария (когда РФ сама вывела бы свои войска из Украины – ред.) я не вижу возможности вообще. Мы должны одержать только военную победу", – подчеркнул Тука.
Относительно возможных сроков завершения войны он высказал мнение, что самый оптимистичный сценарий предполагает ее продолжительность в течение двух лет, наиболее пессимистичный – пяти лет.
"Еще в марте 2022 года я говорил, что, по моим оценкам, наиболее оптимистический сценарий – два года, наиболее реалистичный – три года, самый пессимистичный – пять лет. Мой прогноз остается неизменным. Один год мы уже преодолели", – спрогнозировал Тука.
Война в Украине
Президент США Джо Байден раскритиковал так называемый "мирный план", который предложил Китай для завершения войны в Украине. Американский лидер подчеркнул, что этот план выгоден только стране-агрессору России.
Раньше в ВСУ объяснили, почему россияне так вцепились в Бахмут. Представитель восточной группировки войск ВСУ отметил, что для российской стороны завоевание Бахмута стало вопросом принципа.
Напомним, в результате мощных прилетов по позициям российских оккупантов в захваченном Мариуполе Донецкой области уничтожены и ранены десятки россиян. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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