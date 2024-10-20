У россиян все пошло не по плану: Жмайло оценил ситуацию на горячих участках фронта

Развертывание большой группировки не позволяет врагу достичь желаемых результатов в определенные сроки.

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Врагу не удается достигать поставленных целей так быстро, как это было запланировано / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 117 отдельная бригада сил ТРО

Несколько тысяч военных страны-агрессора России вместе с большим количеством военной техники сосредоточено на Купянском направлении, которое РФ использует для сдерживания украинских сил.

В интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал о потенциале резервов и ресурсов противника там.

По его словам, прощупывание украинской обороны и продвижение вперед на Купянщине является элементом действий, которые оккупанты выполняют по всей линии фронта. На этом направлении враг пытается сдерживать украинскую группировку, чтобы командование ВСУ не перебрасывало резервы на приоритетную линию Угледар-Курахово-Покровск.

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"Россияне давят там, где почувствуют, что мы не выдерживаем. Однако я не думаю, что именно Харьковщина станет их приоритетом", - подчеркнул он.

Жмайло отметил, что такая цель не укладывается в идеологию Кремля по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Этот план Россия пыталась реализовать еще летом 2022 года.

"События на Покровщине разворачиваются не так быстро, как хотелось бы россиянам. Даже наш плацдарм на восток от реки Волчья на Кураховском направлении не ликвидирован. И пока они не решат вопрос там, продвижение на других участках фронта с привлечением огромного количества резервов вряд ли возможно", - добавил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Кто такой Дмитрий Жмайло? Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

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Напомним, что оккупационные войска РФ заезжают на территорию Розовского и Пологовского районов Запорожской области. Они держат как можно дальше линии фронта, но это не ротация, это именно накопление определенных резервов для будущих попыток продолжения наступательных операций.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине, несмотря на планы врага продвинуться и захватить Купянск и Купянск-Узловой, войскам ВСУ удалось провести контратаки вокруг Песчаного и южнее. Там есть положительная перспектива.

Купянск / Инфографика: Главред

Накануне армия страны-агрессора России осуществила значительный шаг к захвату города Часов Яр в Донецкой области, организовав наступление в двух местах через канал Северский Донец. Теперь Вооруженным силам Украины нужно помешать российским оккупантам занять позицию в буферной зоне, чтобы предотвратить наступление.

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