У Зеленского резко ответили на предложение Путина насчет мирных переговоров

Михаил Подоляк объяснил, почему кремлевская верхушка в любой момент готова сесть за стол переговоров.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал звучавшие со стороны страны-агрессора РФ предложения по поводу мирных переговоров.

"Первое и главное: слушать ситуативные заявления Путина, Лаврова, Пескова – нет смысла. Все, что они говорят, не будет соответствовать финальным точкам, которые будут поставлены в этой войне", - подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

Представитель ОП пояснил, что кремлевская верхушка в любой момент готова сесть за стол переговоров, потому что понимает, что дожать Украину не получится, но заморозить конфликт нужно, чтобы не отвечать за массовые преступления, которые они совершали.

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"После этого они будут вести себя за столом переговоров соответственно. То есть начнут наглеть, так, как всегда это делают. Есть единственный способ, как можно провести эффективные переговоры с Россией. Нужно, чтобы она была существенно напугана, ограничена в ресурсе, и, соответственно, понимала, что дальше – то больше война будет развиваться по контрсценарию. Вообще не по тому сценарию, который они сами напланировали", - говорит он.

Собеседник пояснил, что диктатору Владимиру Путину необходима оперативная пауза в войне, что обуславливает его сигналы относительно вероятности переговоров.

"Поэтому я, честно говоря, не совсем понимаю, на что рассчитывает субъект Путин, говоря, что он хочет, чтобы кто-то провел переговоры на его условиях и обустроил их исключительно в пользу России", - говорит он.

Подоляк добавил, что на сегодня обустраивается переговорная площадка по принуждению России к пониманию ключевых концепций международного права, ответственности за военные преступления и уважению к суверенитету и субъектности других стран.

"Россия – это не Советский Союз даже. Это примитивная, технологически отсталая страна с большой кучей, к сожалению, милитарного ресурса, который был накоплен десятилетиями и который сегодня пытаются реализовать", - резюмировал он.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Ранее Зеленский анонсировал план будущих переговоров. Дипломатическое окончание войны будет проговорено на втором Саммите мира, но уже вместе с РФ, говорит президент.

Напомним, что кремлевский рупор Дмитрий Песков в ответ на сообщения иностранных СМИ о якобы подготовке к мирному диалогу заявил, что переговоры страны-агрессора России и Украины сейчас "потеряли свою актуальность".

Как сообщалось ранее, Михаил Подоляк заявил, что сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого прочного мира. Существует по крайней мере три основательные причины, почему любой диалог Украины с субъектом Путиным на этом этапе будет пустым.

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