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Удар из Беларуси и десант в тыл Украины: эксперт оценил худший сценарий атаки РФ

14 ноября 2021, 01:16
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Военной агрессии РФ стоит бояться Украине и Грузии, считает Николай Белесков.

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/ Facebook/mod.mil.rus

Активное перемещение войск и учения с Беларусью демонстрируют гибкие инструменты давления РФ на Запад.

Все эти силы могут быть использовано против Украины, пишет главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков в материале на Апострофе.

"Поэтому наши военные должны разрабатывать план действий, исходя из худшего сценария. Но, по моим оценкам, россияне решили сейчас поиграть мышцами", - считает эксперт.

Он указал, что самолеты стратегической авиации РФ могут не только сбрасывать бомбы, но и быть носителями высокоточного оружия, а также работать, не заходя в воздушное пространство Украины.

"Десантники могут быть использованы в тылу украинской обороны – россияне это называют "активным тылом", когда боевые действия ведутся не только по фронту, но и переносятся в глубину с помощью, в том числе, десантников", - пояснил аналитик.

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Он уверен в том, что военных моментов демонстрации силы РФ стоит бояться именно Украине и Грузии, которые находятся за пределами американского "зонтика безопасности".

"Но для Украины тоже пока нет угрозы из Беларуси. Когда будет создана мощная наземная группировка, тогда мы окажемся в сложной оперативной конфигурации. Но если Россия заведет мощную военную группировку в Беларусь, то это будет нарушение неформальных договоренностей с НАТО по поводу того, что Альянс не наращивает большую группировку в Центральной и Восточной Европе, но и Россия не создает группировку в Беларуси. В этом смысле ситуация пока играет в нашу пользу", - добавил Белесков.

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Ранее The Washington Post опубликовала материал, в котором речь шла о том, что зафиксировали переброску войск России к границам Украины. Передислокацию воинских подразделений установили после завершения российско-белорусских военных учений.

В Министерстве обороны Украины опровергли сведения о концентрации российских войск у украинских границ. Как уточнили в ведомстве, передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника, которые связаны с завершением учений.

Журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно увидеть военную технику РФ и персонал у украинских границ. Фотоснимки были сделаны в Смоленской области, граничащей с Беларусью. Впрочем, американцы полагают, что фотографии указывают на наращивание войск у границ Украины.

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