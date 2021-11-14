Удар из Беларуси и десант в тыл Украины: эксперт оценил худший сценарий атаки РФ

Военной агрессии РФ стоит бояться Украине и Грузии, считает Николай Белесков.
Активное перемещение войск и учения с Беларусью демонстрируют гибкие инструменты давления РФ на Запад.
Все эти силы могут быть использовано против Украины, пишет главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков в материале на Апострофе.
"Поэтому наши военные должны разрабатывать план действий, исходя из худшего сценария. Но, по моим оценкам, россияне решили сейчас поиграть мышцами", - считает эксперт.
Он указал, что самолеты стратегической авиации РФ могут не только сбрасывать бомбы, но и быть носителями высокоточного оружия, а также работать, не заходя в воздушное пространство Украины.
"Десантники могут быть использованы в тылу украинской обороны – россияне это называют "активным тылом", когда боевые действия ведутся не только по фронту, но и переносятся в глубину с помощью, в том числе, десантников", - пояснил аналитик.
Он уверен в том, что военных моментов демонстрации силы РФ стоит бояться именно Украине и Грузии, которые находятся за пределами американского "зонтика безопасности".
"Но для Украины тоже пока нет угрозы из Беларуси. Когда будет создана мощная наземная группировка, тогда мы окажемся в сложной оперативной конфигурации. Но если Россия заведет мощную военную группировку в Беларусь, то это будет нарушение неформальных договоренностей с НАТО по поводу того, что Альянс не наращивает большую группировку в Центральной и Восточной Европе, но и Россия не создает группировку в Беларуси. В этом смысле ситуация пока играет в нашу пользу", - добавил Белесков.
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Ранее The Washington Post опубликовала материал, в котором речь шла о том, что зафиксировали переброску войск России к границам Украины. Передислокацию воинских подразделений установили после завершения российско-белорусских военных учений.
В Министерстве обороны Украины опровергли сведения о концентрации российских войск у украинских границ. Как уточнили в ведомстве, передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника, которые связаны с завершением учений.
Журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно увидеть военную технику РФ и персонал у украинских границ. Фотоснимки были сделаны в Смоленской области, граничащей с Беларусью. Впрочем, американцы полагают, что фотографии указывают на наращивание войск у границ Украины.
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