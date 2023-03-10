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"Украина должна бить по заводам РФ": эксперт сказал, как остановить ракетные удары по Украине

10 марта 2023, 14:46
Россия будет атаковать Украину ракетами до последнего дня войны, если ее не остановить. При этом Кремлю выгодны лишь массовые удары, несмотря на дефицит ракет.
Валерий Романенко, ракетный удар
Украина должна бить по заводам РФ, чтобы остановить ракетные обстрелы, отмечает Валерий Романенко/ скрин, "Суспильне"

Страна-агрессор РФ устраивает лишь массовые ракетные удары по Украине, ведь бить небольшим количеством ракет ей не выгодно. А из-за дефицита ракет промежутки между такими ударами становятся всё большими.

При этом Кремль совершил большую ошибку в своих расчетах относительно ракетных атак, нкогда не учел большие масштабы территории Украины. Такое мнение высказал авиационный эксперт, научный сотрудник музея НАУ Валерий Романенко в интервью Главреду.

"Ситуация такова, что у россиян мало средств поражения – они не учли масштабы. Украина – это не Сирия и не Грузия, поэтому у россиян просто не хватает этих ракет. Вы видите, как выросли промежутки между ударами, потому что россияне не успевают накапливать ракеты", – отмечает он.

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В то же время эксперт объяснил, что стране-агрессору не выгодно бить небольшим количеством ракет, потому что их просто собьет украинская противовоздушная оборона. Если условно РФ устроит запуск десятью ракетами, то девять из них будет сбито.

"Россиянам надо делать массовые запуски для того, чтобы превысить так называемую канальность зенитно-ракетных комплексов. Потому что если один такой комплекс способен наводиться по десяти ракетам, а их запустят двенадцать, то две прорвутся. Поэтому россияне будут увеличивать промежутки обстрелов, но будут стрелять до последнего дня войны", – говорит Романенко.

Эксперт подчеркивает, что неправильно просто сидеть и надеяться, что в РФ закончатся ракеты. Ракеты у них могут закончиться только тогда, когда Украина сделает собственные ракеты "Гром", собственные "Шахеды" и будет расстреливать предприятия российских оккупантов, на которых производят эти ракеты, отмечает Романенко.

"Они расположены в Промышленном районе к северо-западу от Москвы, где расположены основные оборонные предприятия, которые, если не производят полный цикл, то хотя бы комплектующие к этим ракетам – радиоэлектронику, гироскопы, систему управления. Ведь в НАТО говорят, что передача западных вооружений приведет к эскалации войны, но не возражают против выстрелов в любую точку России украинскими ракетами или БПЛА", – отмечает эксперт.

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% были без отопления.

В результате ракетной атаки известно о шести погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

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