Украина получит 18 млрд евро макрофина: Европарламент принял важное решение

Предоставляемый займ будет получен на льготных условиях, однако при условии проведения реформ.

Евросоюз предоставит Украине 18 млрд евро помощи / УНИАН

Европейский парламент в среду одобрил выделение Украине в 2023 году 18 млрд евро макрофинансовой помощи.

Такое решение было принято в рамках пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге, сообщает пресс-служба ЕП.

Предоставляемый займ будет получен на льготных условиях, однако при условии проведения реформ, покроет основные государственные услуги, в том же числе работу больниц, школ и обеспечение жильем.

"Он (займ, - ред.) также призван помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая подвергается постоянным нападениям со стороны России", — говорится в сообщении.

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Что известно о финансовой поддержке ЕС Украине

Как уточняется на сайте Еврокомиссии, помощь будет передаваться Украине в размере 1,5 млрд евро ежемесячно.

"В течение этого года Европейский Союз, страны-члены и его финансовые учреждения предоставили более 19 миллиардов евро. Мы смотрим на следующий год, и у меня есть очень хорошие новости, потому что вчера вечером удалось договориться о 18 миллиардах евро для Украины, по 1,5 млрд евро ежемесячно – это постоянный поток прямой бюджетной поддержки", — сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Добавим, что помощь ЕС Украине установлена со льготным периодом на 10 лет. Страны-члены будут компенсировать основную часть расходов на уплату процентов за счет внешних ассигнованных доходов. Гарантии для этих заимствований будут предоставлены либо из бюджета Европейского Союза, либо из стран-членов ЕС.

Напомним, ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться в общий пакет помощи Украине от Европейского Союза на 18 млрд евро, который вскоре должны представить.

"Потому что мы сделали это (выделили помощь, - Главред) однажды. Во время эпидемии коронавируса мы поддерживали общее заимствование, но этого было достаточно", — заявил он.

Позже скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заблокировал макрофинансовую помощь от ЕС для Украины, решил оправдаться. Он не нашел ничего лучше, чем просто заявить, что это все якобы "фейк".

До того руководитель венгерского парламента Ласло Кевер устроил скандал, когда заявил о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

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