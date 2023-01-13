Украинцам будут меньше отключать свет: эксперт назвал важное условие

Доступное количество электроэнергии увеличится из-за уменьшения спроса, считает Александр Харченко.

Отключение света / коллаж фото УНИАН

Длительность отключения электроэнергии в Украине прямо зависит от погодных условий. Чем будет теплее, тем реже будут отключения.

В интервью Главреду директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что каждый градус температуры вниз - это дополнительные 200 мегаватт потребления.

"Что означает потребность в еще одном угольном энергоблоке в системе. Физически его нет, потому и ситуация такая, какая есть. Действительно, если потеплеет, то, скорее всего, графики немного смягчатся из-за того, что общий уровень потребления будет снижаться и, соответственно, можно будет одновременно заживлять большую часть потребителей. Например, на праздники не работала промышленность", - пояснил эксперт.

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Харченко отметил, что пока индустрия была на выходных, можно было заживить частных потребителей, из-за чего почти все украинцы праздники встретили более-менее с электричеством.

"Так же, когда станет тепло, доступное количество электроэнергии увеличится из-за уменьшения спроса. Поэтому ее можно будет распределить, и графики станут мягче и комфортнее", - подытожил эксперт.

Отключение света в Украине

Атаки страны-агрессора РФ на украинскую энергосистему теоретически могут привести к блэкауту в Украине. Однако на практике такой риск достаточно низкий. У россиян исчерпывается способность наносить ущерб нашему государству такими атаками. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он выразил мнение, что Украина уже прошла худшее с российскими ракетными атаками.

Кудрицкий также заявлял, что вражеские атаки на энергетическую систему Украины планируются и осуществляются не только российской армией. Захватчикам помогают еще и российские энергетики, которые хорошо знают энергосеть Украины.

В свою очередь, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял, что украинские энергетики сейчас работают над тем, чтобы укрепить энергосистему и улучшить физическую безопасность энергообъектов. Для столицы Украины планируют создать новую схему электропитания, которая позволит не бояться блэкаута. Если такой план удастся, то возможно с середины февраля этого года даже в случае повреждения энергосистемы российскими ракетами или дронами Киев всё равно будет получать свет, тепло и воду.

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