Украинская пенсионерка 3 месяца ходила со сломанным позвоночником, не зная об этом – видео

Женщина сломала спину, упав с лестницы/ Первое территориальное медицинское объединение города Львова

На Львовщине медики прооперировали 67-летнюю женщину, которая 3 месяца проходила со сломанным позвоночником и не догадывалась о такой сложной травме.

Женщина травмировалась, когда упала с лестницы, рассказывают в первом территориальном медицинском объединении города Львова в Facebook.

У пенсионерки прошлой осенью погиб сын, находившийся за границей. Чтобы похоронить его, женщина преодолела 2 тысячи километров, добираясь до места, где он жил. Когда убирала в доме покойного, не удержалась на лестнице, упала и сильно ударила спину. Однако местные врачи во время осмотра обнаружили лишь сильный ушиб и не увидели перелома.

"Почти месяц убитая горем мать едва приподнималась с постели. Дальше, напившись обезболивающих, села в автобус домой. Со сломанным позвоночником она сидя проехала трое суток. Дома невыносимый дискомфорт в пояснице и ногах не давал ни спать, ни вставать с постели", – рассказывают в учреждении.

Людмила дома передвигалась по квартире только с палочкой, и это ей давалось нелегко. На повторный осмотр уже в украинских медиков женщина не шла, пока ее мужу не лопнуло терпение – он уговорил жену обратиться за медицинской помощью.

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Читайте такжеУкраинским пенсионерам светят надбавки: кому и когда ждать доплатыВрачи Первого медицинского объединения Львова обнаружили перелом и рекомендовали сделать немедленную операцию, ведь любое неосторожное движение могло навсегда приковать женщину к инвалидной коляске.

Сложное хирургическое вмешательство провели нейрохирурги сразу двух больниц. Осложняло операцию еще и то, что у пенсионерки обнаружили остеопороз, то есть хрупкость костей. За это врачам было трудно устанавливать металлоконструкцию для поддержки позвоночника.

"Уже через два дня женщина смогла встать, а сегодня выписывается из больницы. Хотя женщине еще нельзя сидеть и впереди у нее три месяца реабилитации, спина больше не болит. И главное – она уже точно сможет ходить", – отметили медики.

Ранее сообщалось, что украинские врачи спасли здоровье 11-летнему мальчику проведя очень сложную операцию. У мальчика деформировалась и могла переломиться шея – деформация началась после удаления четыре года назад огромной опухоли в шее.

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