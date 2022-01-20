Четыре года лечения и 13 часов операции: украинские врачи спасли здоровье 11-летнему мальчику

Украинские врачи спасли здоровье 11-летнему мальчику/ УНИАН

В детской национальной больнице "Охматдет" команда нейрохирургов провела сложнейшую операцию по спасению организма 11-летнего Богдана Касько. Об этом сообщает портал ТСН.

История началась четыре года назад. Тогда семилетнему мальчику удалили громадную опухоль, которая располагалась у шейных позвонков. Но после операция шея парня начала деформироваться ‒ вплоть до угрозы перелома. Поэтому медику сначала установили конструкцию из карбона и титана, которая помогла не задохнуться парню и исправить деформированную шею.

нейрохирург Павел Плавский изучил снимки и отметил, что такая конструкция сделала свое дело ‒ Богдану стабилизировали шею впереди. Но впереди был самый сложный этап – зафиксировать заднюю часть шеи.

В операционной "Охматдета" сначала готовились анестезиологи — половину дня они держали Богдана под наркозом. Дальше присоединились нейрофизиологи. По всему телу Богдана установили электроды. Во время операции они контролировали то, как нервные импульсы проходили от головы до конечностей.

Далее нейрохирурги приступили к ювелирной работе (13 часов подряд) — в каждый позвонок шейного отдела закрепили винты, а через них пустили титановые штанги. Такая сверхпрочная конструкция поможет Богдану закрепить шею ровно и удерживать голову.

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В реанимации мальчик проснулся уже за полночь ‒ операция прошла благополучно.

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Напомним, ранее львовские кардиохирурги провели первую успешную операцию на сердце ребенка, у которого был врожденный порок.

Медики прооперировали пятилетнего мальчика Артема.

Врач уточнил, что дефект в сердце мальчика кардиохирурги устранили через разрез лишь в 8 см, который сделали сбоку, а не посередине грудной клетки.