"Поломка в организме": хирург объяснил, почему люди делают операции по смене пола

Не нужно "осуждать или принимать" людей, которые решаются на операцию по смене пола, считает Дмитрий Слоссер.
Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал во время чата на Главреде, что в Украине проводятся операции по смене пола. При этом, по его словам, каждый хирург сам решает в зависимости от своего мировоззрения, будет он заниматься такими операциями или нет.
"Людей, которые решаются на операцию по смене пола, можно понять: они имеют такие изменения в организме, которые в большей мере относят их к противоположному полу. Такая поломка в организме", - отметил Слоссер.
При этом он считает, что не нужно "осуждать или принимать" людей, которые решаются на такую операцию.
"Пусть высшие силы дают этому оценку. Лично я это не осуждаю, но и не принимаю. Технически я могу провести такую операцию, но у меня есть другие операции, которыми я могу занять свой операционный график", - добавил хирург.
Как сообщал Главред, ранее Дмитрий Слоссер рассказал, какие пластические операции пользуются наибольшей популярностью у женщин, а какие - у мужчин.
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