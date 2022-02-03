"Поломка в организме": хирург объяснил, почему люди делают операции по смене пола

В Украине проводят операции по смене пола / Фото ua.depositphotos.com

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал во время чата на Главреде, что в Украине проводятся операции по смене пола. При этом, по его словам, каждый хирург сам решает в зависимости от своего мировоззрения, будет он заниматься такими операциями или нет.

"Людей, которые решаются на операцию по смене пола, можно понять: они имеют такие изменения в организме, которые в большей мере относят их к противоположному полу. Такая поломка в организме", - отметил Слоссер.

При этом он считает, что не нужно "осуждать или принимать" людей, которые решаются на такую операцию.

"Пусть высшие силы дают этому оценку. Лично я это не осуждаю, но и не принимаю. Технически я могу провести такую операцию, но у меня есть другие операции, которыми я могу занять свой операционный график", - добавил хирург.

Как сообщал Главред, ранее Дмитрий Слоссер рассказал, какие пластические операции пользуются наибольшей популярностью у женщин, а какие - у мужчин.

Читайте также: