Украину ждут критические месяцы, линия фронта может сдвинуться на 30-35 км - FT

Хотя Россия, вероятно, столкнется с трудностями в поддержании темпов производства вооружений, у Украины сейчас гораздо большие проблемы.

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К декабрю ситуация на фронте может усугубиться / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы:

Ситуация на фронте будет критической в ближайшие месяцы

Армия РФ продвигается быстрее, чем когда-либо с 2022 года

К декабрю линия фронта может сдвинуться на 30-35 км

Следующие несколько месяцев войны в Украине будут критическими. К декабрю линия фронта может сдвинуться на 30-35 километров. Украина попытается стабилизировать оборону и укрепить свои позиции на случай, если избранный президент США Дональд Трамп вынудит ее вести переговоры со страной-агрессором РФ.

Как пишет Financial Times, в последние месяцы оккупационная армия усилила атаки и продвигается на востоке быстрее, чем когда-либо с 2022 года. Украинские официальные лица признали, что их оборона "рушится" из-за нехватки живой силы. Киев ожидает, что наступление будет набирать обороты, а представитель украинской армии сообщил, что на восточный фронт направляется больше медицинского персонала в ожидании тяжелых боев в ближайшие дни и недели.

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Издание отмечает, что около Курахово идут наиболее интенсивны бои, российские войска "атакуют с трех сторон". Командир артиллерийского подразделения рассказал FT, что он и его войска "готовы отступить", "но пока нет приказа сверху".

Военный аналитический центр CDS подсчитал, что к декабрю "линия фронта, вероятно, сместится на 30–35 км к западу от своего нынешнего положения".

По словам командиров и аналитиков, самой большой проблемой Украины остается нехватка живой силы, особенно пехоты. Планируется призвать дополнительно 160 тысяч военнослужащих в период с ноября по февраль, однако, по мнению Совета национальной безопасности и обороны, это позволит пополнить воинские части лишь примерно на 85 процентов от необходимого количества.

Однако военные эксперты и один высокопоставленный киевский чиновник скептически относятся к тому удастся призвать такое количество людей. По их мнению, реалистично ожидать призыва до 100 тысяч человек.

При этом издание отмечает, что успехи России достались огромной ценой. Недавно начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин подсчитал, что в октябре российские войска теряли около 1500 убитыми и ранеными "каждый день", а общие потери с февраля 2022 года достигли 700 тыс. человек.

При этом Северная Корея может помочь РФ с живой силой и усилить преимущество России в живой силе.

"Любое преимущество в живой силе и оборудовании имеет значение", — заявил западный сотрудник службы безопасности.

"Хотя к концу следующего года Россия, вероятно, столкнется с трудностями в поддержании темпов производства вооружений, "у Украины сейчас гораздо большие проблемы", - резюмирует Financial Times.

Ситуация на фронте - послдение новости

Главред писал, что армия РФ пошла в наступление в Курской области, чтобы вернуть под свой контроль захваченные украинскими военными территории. Однако за последнюю неделю российские войска понесли колоссальные потери. В течение шести дней украинским операторам беспилотников удалось обнаружить 77 уничтоженных бронемашин ВС РФ на участке протяженностью 420 квадратных миль. Такого количества уничтоженной техники хватило бы на три российских батальона. При этом, по некоторым данным, реальные потери российских оккупантов могут быть значительно выше.

На одном из участков фронта Россия готовит массированный штурм украинских позиций. Как отметил начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады Рубеж Даниил Борисенко, речь идет о Донецкой области.

Кроме того, российские оккупанты готовят активизировать наступательные действия на Запорожском направлении боевых действий. В частности, речь идет о тактических штурмовых действиях вблизи нескольких населенных пунктов.

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Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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