Враг готовит массированный штурм: в ВСУ озвучили, на какую цель Путин "наточил зубы"

Оккупационные войска России сейчас пытаются просочиться по посадкам.

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Противник готовится штурмовать позиции ВСУ / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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На Донбассе Россия готовит массированный штурм

Воины продолжают наносить ущерб агрессорам

На одном из участков фронта Россия готовит массированный штурм украинских позиций. Как отметил начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады Рубеж Даниил Борисенко, речь идет о Донецкой области.

Свое заявление он сделал в эфире "Киев24".

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Как пояснил Борисенко, противник накапливает живую силу и технику на дальних подступах.

"Мы все ожидаем массированного штурма, но пока это тактика малых групп. То есть, они пытаются просочиться по посадкам, закрепиться малыми группами от 2 до 5 человек", - сказал Борисенко.

Кроме этого, в сдерживании агрессоров сейчас играют важную роль FPV-дроны. Наши воины прикладывают максимальные усилия, чтобы уничтожать противника еще на подступах к передовым позициям.

Как объясняет Борисенко, таким образом защитники защищают украинскую пехоту.

Ситуация на Донбассе - что говорит Генштаб

В то же время, по данным Генштаба, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

На Торецком направлении противник, в некоторых случаях при поддержке авиации, совершил 11 атак вблизи Торецка и Щербиновки.

Торецк / Инфографика: Главред

На Покровском направлении наши защитники успешно отразили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка.

На Кураховском направлении силы обороны отбили 47 атак. Враг особенно активно пытался прорваться в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки.

На Времовском направлении противник провел 15 штурмовых атак на наши позиции в районах Трудового, Максимовки, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки, активно используя штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские войска атаковали наши позиции пять раз, но получили жесткий отпор и понесли потери.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, четыре артиллерийских средства и два других важных объекта российских захватчиков", - отметили в Генштабе.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в последнее время агрессоры из России в буквальном смысле бьют "рекорды", поэтому из-за потерь РФ планы Путина не имеют успеха.

Недавно в СНБО также сделали важное заявление. Андрей Коваленко прокомментировал угрозу наступления РФ на Запорожье.

Также в ВСУ назвали "горячие" направления, где РФ собирает резервы и готовит прорыв. Оккупанты штурмуют позиции Сил обороны малыми пехотными группами, которые поддерживают бронированную технику.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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