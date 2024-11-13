Угроза наступления РФ на Запорожье: в СНБО сделали важное заявление

Российские войска не имеют достаточных сил для наступления на Запорожье, однако пытаются распространять панику, отметил Андрей Коваленко.

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В СНБО оценили угрозу наступления РФ на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Кратко:

РФ готовит тактические штурмовые действия на запорожском направлении

Сил для наступления на Запорожье у врага недостаточно

Российские оккупанты готовят активизировать наступательные действия на Запорожском направлении боевых действий. В частности речь идет о тактических штурмовых действиях вблизи нескольких населенных пунктов. Об этом в своем Telegram сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Однако, пока российские оккупационные войска не имеют достаточно сил для наступления непосредственно на Запорожье.

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"Зато россияне через военкоров будут масштабировать собственные планы для того, чтобы распространять панику", - сообщил он.

Коваленко отметил, что Кураховское направление рассматривается ими как часть возможных действий в Запорожской области. Сам город Запорожье, к сожалению, подвергается вражеским авиаобстрелам.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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Напомним, как ранее сообщалГлавред, российские войска пытаются продвигаться на Запорожском направлении и украинские защитники готовятся к ожесточенным боям. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что россияне активизировались в районе Ольговского и Ровнополя на границе с Запорожской областью.

Армия РФ перебрасывает ранее подготовленные штурмовые группы на передовые позиции в Запорожской области, в частности активизируясь на Ореховском, Времовском и Гуляйпольском направлениях, рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Волошин также отметил, что российские силы в ближайшие дни могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области, что создаст дополнительное давление на украинские войска, которые уже ведут интенсивные бои на востоке. Будет ли это одно большое наступление или серия локальных атак, пока остается неизвестным, отмечает Sky News.

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