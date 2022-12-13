В ЕС "уломали" Венгрию: Украина получит пакет помощи на 18 млрд евро

Все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление пакета макрофинансовой помощи Украине.

Украина получит от ЕС 18 млрд евро / УНИАН

Европейский союз одобрил выделение Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине.

Решение поддержали единогласно все 27 членов ЕС. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Важный сигнал единства. Болотные черти его не разрушат", - написал Ермак.

Что известно о финансовой поддержке ЕС Украине

Как уточняется на сайте Еврокомиссии, помощь будет передаваться Украине в размере 1,5 млрд евро ежемесячно.

"В течение этого года Европейский Союз, страны-члены и его финансовые учреждения предоставили более 19 миллиардов евро. Мы смотрим на следующий год, и у меня есть очень хорошие новости, потому что вчера вечером удалось договориться о 18 миллиардах евро для Украины, по 1,5 млрд евро ежемесячно – это постоянный поток прямой бюджетной поддержки", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Добавим, что помощь ЕС Украине установлена со льготным периодом на 10 лет. Страны-члены будут компенсировать основную часть расходов на уплату процентов за счет внешних ассигнованных доходов. Гарантии для этих заимствований будут предоставлены либо из бюджета Европейского Союза, либо из стран-членов ЕС.

Напомним, ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться в общий пакет помощи Украине от Европейского Союза на 18 млрд евро, который вскоре должны представить.

"Потому что мы сделали это (выделили помощь, - Главред) однажды. Во время эпидемии коронавируса мы поддерживали общее заимствование, но этого было достаточно", - заявил он.

Позже скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заблокировал макрофинансовую помощь от ЕС для Украины, решил оправдаться. Он не нашел ничего лучше, чем просто заявить, что это все якобы "фейк".

До того руководитель венгерского парламента Ласло Кевер устроил скандал, когда заявил о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

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