glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В ЕС "уломали" Венгрию: Украина получит пакет помощи на 18 млрд евро

13 декабря 2022, 16:49
Все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление пакета макрофинансовой помощи Украине.

Евросоюз
Украина получит от ЕС 18 млрд евро / УНИАН

Европейский союз одобрил выделение Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине.

Решение поддержали единогласно все 27 членов ЕС. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Важный сигнал единства. Болотные черти его не разрушат", - написал Ермак.

Ермак

Что известно о финансовой поддержке ЕС Украине

Как уточняется на сайте Еврокомиссии, помощь будет передаваться Украине в размере 1,5 млрд евро ежемесячно.

"В течение этого года Европейский Союз, страны-члены и его финансовые учреждения предоставили более 19 миллиардов евро. Мы смотрим на следующий год, и у меня есть очень хорошие новости, потому что вчера вечером удалось договориться о 18 миллиардах евро для Украины, по 1,5 млрд евро ежемесячно – это постоянный поток прямой бюджетной поддержки", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Добавим, что помощь ЕС Украине установлена со льготным периодом на 10 лет. Страны-члены будут компенсировать основную часть расходов на уплату процентов за счет внешних ассигнованных доходов. Гарантии для этих заимствований будут предоставлены либо из бюджета Европейского Союза, либо из стран-членов ЕС.

Напомним, ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться в общий пакет помощи Украине от Европейского Союза на 18 млрд евро, который вскоре должны представить.

"Потому что мы сделали это (выделили помощь, - Главред) однажды. Во время эпидемии коронавируса мы поддерживали общее заимствование, но этого было достаточно", - заявил он.

Позже скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заблокировал макрофинансовую помощь от ЕС для Украины, решил оправдаться. Он не нашел ничего лучше, чем просто заявить, что это все якобы "фейк".

До того руководитель венгерского парламента Ласло Кевер устроил скандал, когда заявил о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

Читайте еще:

Евросоюз макрофинансовая помощь Андрей Ермак
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:51

Путин скоро заговорит, а Запад боится вскрытия договоренностей о продаже Крыма в 2014-ом - Свитан

16:49

В ЕС "уломали" Венгрию: Украина получит пакет помощи на 18 млрд евроВидео

16:44

Россия начала активно использовать иранские дроны: эксперт рассказал об опасностиВидео

16:43

Анна Кошмал показала компромат на Алину Паш: "12 лет назад. Девочки, извините"

16:27

Приметы на 14 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в семью не привлечь бедыВидео

Реклама
16:15

Угроза вторжения: Беларусь перебрасывает свои войска к границам, в Украине уже ответилиВидео

16:12

Историк пояснила, чем похожи путинский и сталинский режимы

16:08

Мощный взрыв и автоматная стрельба: в оккупированном Мелитополе паника после "бавовны"Видео

16:04

"Весной 2023 года Украина завершит войну в границах 1991-го": эксперт назвал 2 сценария дальнейших событийВидео

16:01

Взрывы на авиабазах РФ: эксперт назвал неожиданную проблему для авиации оккупантовВидео

15:40

Вся Украина красная: Россия перебрасывает свои МИГ с ракетами в БеларусьВидео

15:40

Зачем нужно класть кубики льда на ковер: эффективный лайфхак, известный немногим

15:28

Арестович спрогнозировал, по каким объектам в Украине РФ может ударить ядерным оружиемВидео

15:23

В Украину несутся сильнейшие морозы и вьюга: синоптики назвали датыВидео

15:13

Крымский мост – большая проблема для Украины: Свитан рассказал, когда надо уничтожить эстакадуВидео

15:08

"Ты не один": DOROFEEVA, KAZKA, Сеничкин рассказали на проекте о семейных рождественских традициях

14:48

3 непревзойденных рецепта бутербродов на Новый год 2023: эффектная закуска, которую оценит КроликВидео

14:24

Состояние неизлечимо больного Брюса Уиллиса постоянно ухудшается – СМИВидео

14:21

Меган Маркл показала обидную пантомиму про королеву Елизавету IIВидео

13:50

Украинцы за ядерный статус, вступление в НАТО и против диалога с Россией – опросВидео

Реклама
13:47

"ВСУ победит": мальчик принес бойцам Одесской ТРО душевную записку и 500 гривенВидео

13:23

Федоров поддержал реформу градостроительства: позволит убрать чиновников от принятия решений

13:20

Гороскоп на завтра 14 декабря 2022: Тельцам – рухнувшие планы, а Львам – лидерство

13:19

Блэкаут в Украине и поражение Европы: Зеленский назвал цель энергетического террора РФВидео

13:15

Доставка из Китая и помощь ВСУ: Meest China - итоги года новости компании

12:53

Маневры войск РФ и освобождение ВСУ Запорожской области: Свитан объяснил, что происходитВидео

12:44

"Не может быть речи": у Путина взъерепенились насчет предложения Зеленского о выводе войск РФВидео

12:38

В новом хите Netflix нашли отсылку к "чемоданчику с фекалиями" диктатора ПутинаВидео

12:16

ВСУ ударили двумя Нептунами: новые детали уничтожения флагмана ЧФ крейсера МоскваВидео

11:46

Пентагон и НАТО готовы давать Украине больше оружия, а вот к западным политикам есть вопросы – СвитанВидео

11:42

Эксперт спрогнозировал, где в России Украине лучше всего наносить ударыВидео

11:41

"Бавовна" в штабах и казармах РФ: сотни вагнеровцев уничтожили еще до фронта - ГайдайВидео

11:36

Дополнительные 100 МВт-ч: в Украине на максимальную мощность запустили 9 энергоблоков АЭСВидео

11:27

Павел Зибров повторил вирусный танец Уэнздей: "Закрываем тренд, лучше уже не будет!"Видео

10:52

"Жалею, что когда-то сотрудничала": Дорофеева покаялась за работу на российском рынкеВидео

10:47

Гигантская воронка и раскуроченная техника: детали прилета в воинскую часть под БрянскомВидео

10:33

Путин трусливо отменил ежегодную пресс-конференцию: в разведке Британии назвали причинуВидео

10:18

Взрывы в Энгельсе: эксперт назвал число способных атаковать Украину бомбардировщиков РФВидео

10:12

День апостола Андрея Первозванного - красочные открытки и искренние поздравления на 13 декабряФото

10:07

День Андрея Первозванного 2022: что нельзя делать в праздник

Реклама
09:51

"Ожидать обстрел надо всегда": спикер Воздушных сил пояснил ситуацию с новыми ракетными ударамиВидео

09:46

Российская бомба убила в нескольких метрах от дома: на Сумщине погиб 15-летний подростокВидео

09:42

Был из Швеции и спасал бойцов ВСУ: на фронте погиб медик-доброволец Нико

09:39

Горят казармы после мощных взрывов: в Брянской области паника из-за ракетного удараВидео

09:26

"До победы буду президентом, дальше хочу пива и на море": Зеленский рассказал о планах после войныВидео

09:12

Великобритания "открыта" к идее дать ВСУ оружие дальнего радиуса - министр обороны страныВидео

09:05

Ракетные удары РФ будут реже, паузы дадут Украине больше времени для подготовки - КоваленкоВидео

08:49

"Украинцы могут хорошо сражаться зимой": США корректируют оценки способностей ВСУ наступать – ISWВидео

08:32

Велики ли шансы, что Россия повторно будет атаковать Киев: прогноз военного экспертаВидео

08:32

Умер Анжело Бадаламенти - автор музыки к "Твин Пиксу"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять