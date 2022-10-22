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"В Херсоне россияне будут использовать все": Жданов рассказал о приказе Путина "мяснику" Суровикину

22 октября 2022, 12:56

Новый командующий войсками РФ генерал Сергей Суровикин никогда не считался с потерями.

Суровикин, Жданов
Жданов рассказал о приказе Путина "мяснику" Суровикину / скриншот YouTube

Россия готова драться за Херсон, тратя на это свои ресурсы и жизни солдат. Такой приказ отдал диктатор Владимир Путин.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что по неофициальным источникам информации, Путин отдал приказ "ни шагу назад" с правого берега.

"Потому Россия положит столько людей, сколько надо, лишь бы удержать там позиции. Россияне не дадут отступать своим войскам. Они готовы использовать все, вплоть до заградотрядов, которые будут расстреливать отступающих, российских солдат, лишь бы удержать этот плацдарм всеми силами. Я думаю, что именно так все и будет", - отметил Жданов.

По словам эксперта, новый командующий войсками РФ генерал Сергей Суровикин никогда не считался с потерями.

"Его, наверное, для этого и назначили. Не просто так его прозвали "генералом Армагеддоном" и "мясником". Вот сейчас он и будет подтверждать свои прозвища на Херсонщине", - подытожил Жданов.

Ситуация в Херсонской области

Новый командующий войсками России в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября выступил с докладом о ситуации на войне. По его словам, для россиян сложилась "напряженная" ситуация. Дальнейшие действия оккупантов зависят от "складывающейся ситуации". Он намекнул, что войска РФ рассматривают возможность "сдачи" захваченного Херсона.

"(Обстановка, - ред)… она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал Суровикин.

Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо сказал, что оккупационная администрация региона из-за наступления ВСУ переезжает с правого на левый берег Днепра. Оттуда коллаборанты собрались "руководить областью".

Советник ОП Алексей Арестович считает, что Россия может перебросить свои войска с Херсонской области в направлении Киева или Донбасса.

По словам чиновника, Херсон в таком случае может быть освобожден, однако проблемы будут на других фронтах.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Олег Жданов
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