В Нацсовете сделали заявление о ликвидации "каналов Медведчука" через суд

Нацсовет аннулирует лицензию телеканалов 112 и ZIK через суд / 112.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в ходе заседания в пятницу, 12 февраля, принял решение об обращении в суд с ходатайством о прекращении лицензии телеканалов 112 Украина и ZiK. Причиной таких действий регулятор назвал нежелание каналов предоставлять копии сеток вещания после того, как в отношении медиаресурсов было проведено несколько проверок, сообщает Детектор медиа.

В Нацсовете утверждают, что телеканалы 112 и ZiK во время проверок не предоставили регулятору документов в виде копии сеток вещания, вследствие чего невозможно было сравнить информацию мониторинга с сеткой вещания телеканалов. Регулятор расценил такие действия как умышленные и составил акты, которые станут основой для судебного обращения.

Под проверку регулятора попала в том числе и трансляция встречи лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с российским президентом Владимиром Путиным.Читайте такжеВ Кабмине раскрыли главные причины блокады "каналов Медведчука"

Кроме того, Нацсовет вынес несколько предупреждений телеканалу ZiK, телевизионный контент которого содержал разжигание вражды. Среди резонансных эфиров – марафон Пахнет Соросом и анонс марафона Реванш соросятни. Запланированная программа обернулась каналу штрафом в 341 тыс. 667 грн. Также на 114 грн был оштрафован телеканал 112 Украина, получивший два предупреждения.

Подчеркивается, что заседание представители телеканалов проигрорировали, поскольку, как утверждают в Нацсовете, они посчитали, что о его проведении им не сообщили должным образом. Они просили перенести заседание в связи с карантином. Регулятор принял решение рассмотреть результаты проверки без их представительства.

Санкции против "каналов Медведчука"