В Нацсовете сделали заявление о ликвидации "каналов Медведчука" через суд

Представители каналов Козака не пришли на заседание Нацсовета, поэтому утверждение результатов проверки медиаресурсов состоялось без их участия.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в ходе заседания в пятницу, 12 февраля, принял решение об обращении в суд с ходатайством о прекращении лицензии телеканалов 112 Украина и ZiK. Причиной таких действий регулятор назвал нежелание каналов предоставлять копии сеток вещания после того, как в отношении медиаресурсов было проведено несколько проверок, сообщает Детектор медиа.
В Нацсовете утверждают, что телеканалы 112 и ZiK во время проверок не предоставили регулятору документов в виде копии сеток вещания, вследствие чего невозможно было сравнить информацию мониторинга с сеткой вещания телеканалов. Регулятор расценил такие действия как умышленные и составил акты, которые станут основой для судебного обращения.
Под проверку регулятора попала в том числе и трансляция встречи лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с российским президентом Владимиром Путиным.Читайте такжеВ Кабмине раскрыли главные причины блокады "каналов Медведчука"
Кроме того, Нацсовет вынес несколько предупреждений телеканалу ZiK, телевизионный контент которого содержал разжигание вражды. Среди резонансных эфиров – марафон Пахнет Соросом и анонс марафона Реванш соросятни. Запланированная программа обернулась каналу штрафом в 341 тыс. 667 грн. Также на 114 грн был оштрафован телеканал 112 Украина, получивший два предупреждения.
Подчеркивается, что заседание представители телеканалов проигрорировали, поскольку, как утверждают в Нацсовете, они посчитали, что о его проведении им не сообщили должным образом. Они просили перенести заседание в связи с карантином. Регулятор принял решение рассмотреть результаты проверки без их представительства.
Санкции против "каналов Медведчука"
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом запустил решение СНБО о введении пятилетних санкций против соратника Медведчука – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В связи с блокировкой активов парламентария под ограничения попали и его телеканалы – 112, NewsOne и ZiK, вещание которых запрещено на территории Украины.
- Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что решение по "каналам Медведчука" было принято из-за получения правоохранителями информации, согласно которой каналы 112, NewsOne и Zik продолжительное время получали финансирование из России.
- СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украина и Совете национальной безопасности сообщали, что Тарас Козак может иметь отношение к компании Донские угли, которая ведет свою предпринимательскую деятельность в "ЛНР". Прибыль от деятельности предприятия могла идти на финансирование телеканалов.
- Заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко считает, что несмотря на обращения в Верховной суд, представителям 112, NewsOne и Zik вряд ли удастся оспорить решение государства, которое было обоснованным.