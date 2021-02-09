СМИ узнали главную причину закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина

Названа главная причина введения санкций против трех телеканалов / УНИАН

В Украине решили закрыть телеканалы NewsOne, 112 Украина и ZIK (входят в холдинг Новости), поскольку спецслужбы отследили, что их финансировали из Российской Федерации.

Спецслужбы засекли транш из РФ, узнал Telegram-канал PavlovskyNews от источника во время ожидания завершения встречи президента Владимира Зеленского с нардепами из партии Слуга народа в Офисе главы государства.

"Главный инсайд – причина закрытия холдинга ZIK, NewsOne и 112. По словам нашего собеседника, спецслужбы отследили денежный транш из России, который шел на финансирование холдинга", – отмечается в сообщении.