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СМИ узнали главную причину закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина

9 февраля 2021, 19:32
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Санкции в Украине против каналов ввели из-за денежной операции, выяснили журналисты.

Названа главная причина введения санкций против 112 Украина, ZIK и NewsOne
Названа главная причина введения санкций против трех телеканалов / УНИАН

В Украине решили закрыть телеканалы NewsOne, 112 Украина и ZIK (входят в холдинг Новости), поскольку спецслужбы отследили, что их финансировали из Российской Федерации.

Спецслужбы засекли транш из РФ, узнал Telegram-канал PavlovskyNews от источника во время ожидания завершения встречи президента Владимира Зеленского с нардепами из партии Слуга народа в Офисе главы государства.

"Главный инсайд – причина закрытия холдинга ZIK, NewsOne и 112. По словам нашего собеседника, спецслужбы отследили денежный транш из России, который шел на финансирование холдинга", – отмечается в сообщении.

  • Напомним, в начале февраля Владимир Зеленский на пять лет ввел санкции против каналов ZIK, 112 Украина и NewsOne которые принадлежат нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь Тарасу Козаку.
  • Народного избранника называют "кошельком" главы политсовета партии и кума президента России Владимира Путина – Виктора Медведчука.
  • Ограничительные меры в частности предусматривают блокирование каналов и аннулирование их лицензий.

Владимир Зеленский ZIK NewsOne 112 Украина
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