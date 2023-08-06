В Ужгороде священник назвал россиян "прекрасным народом" и молился за примирение

В Ужгороде греко-католический священник во время проповеди призвал верующих молиться, чтобы "два прекрасных народа – Украины и России – перестали убивать друг друга и обнялись". Свидетелем скандальной проповеди стала журналистка Дарья Сипигина, о чем она сообщила в Facebook.
Как отметила Сипигина, она случайно услышала слова проповеди через громкоговоритель, проезжая мимо Ужгородского кафедрального собора.
"Мы очень просим, чтобы Господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа – Украины и России. Чтобы эти два народа не толкли, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь на земле и когда-то вместе вошли в небо, обнялись и прославили господа целую вечность на многая и благая лета", - заявлял священник собора Роман Курах.
По словам журналистки, десятки людей дослушали богослужение и ушли прочь. Дарья решила зайти в собор и спросить у священника, нормально ли благословлять русских во время войны и призывать обниматься с теми, кто убивает украинцев.
"Мы, шокированные, решили зайти в собор и вежливо спросить у господина Кураха, нормально ли благословлять русских во время войны и призывать обниматься с теми, кто нас убивает. Господин Курах считает, что нормально. Он объяснил нам это, мгновенно перейдя на крик и "тыкание", - отметила Дария.
Вот несколько реплик из их общения:
Сипигина: "Вы благословляете русских?".
Священник:"Благословляю, это Иисус сказал".
Сипигина:"А если ваш брат погибнет, вы так же будете благословлять?"
Священник:"Да".
Также священник заявил, что его родной брат – военнослужащий, служит в десантных войсках и защищает Родину на фронте.
Напомним, ранее скандальный протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев сделал сексистское заявление о том, что якобы женщины "не должны управлять жизнью". По его словам, "за жизнь отвечают мужчины". Ткачев считает, что женщины созданы лишь для того, чтобы "варить кашу, вешать занавески и быть счастливыми".
Также Главред сообщал, что в Болгарии на кортеж Зеленского напал "священник". Мужчина держал в руках крест и начал размахивать им, подбегая к машинам. При этом он выкрикивал фразы с проклятиями и обзывал украинцев. Правоохранители сразу схватили священника и оттащили его от дороги.
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