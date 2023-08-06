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В Ужгороде священник назвал россиян "прекрасным народом" и молился за примирение

Алина Дембицкая
6 августа 2023, 23:57 обновлено 7 августа, 00:31
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В Ужгородском греко-католическом кафедарльном соборе священник молился о примирении Украины со страной-агрессором Россией.
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В Ужгороде священник назвал россиян "прекрасным народом" / Коллаж: Главред, фото: Facebook Daria Sipigina

В Ужгороде греко-католический священник во время проповеди призвал верующих молиться, чтобы "два прекрасных народа – Украины и России – перестали убивать друг друга и обнялись". Свидетелем скандальной проповеди стала журналистка Дарья Сипигина, о чем она сообщила в Facebook.

Как отметила Сипигина, она случайно услышала слова проповеди через громкоговоритель, проезжая мимо Ужгородского кафедрального собора.

"Мы очень просим, чтобы Господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа – Украины и России. Чтобы эти два народа не толкли, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь на земле и когда-то вместе вошли в небо, обнялись и прославили господа целую вечность на многая и благая лета", - заявлял священник собора Роман Курах.

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По словам журналистки, десятки людей дослушали богослужение и ушли прочь. Дарья решила зайти в собор и спросить у священника, нормально ли благословлять русских во время войны и призывать обниматься с теми, кто убивает украинцев.

"Мы, шокированные, решили зайти в собор и вежливо спросить у господина Кураха, нормально ли благословлять русских во время войны и призывать обниматься с теми, кто нас убивает. Господин Курах считает, что нормально. Он объяснил нам это, мгновенно перейдя на крик и "тыкание", - отметила Дария.

Вот несколько реплик из их общения:

Сипигина: "Вы благословляете русских?".

Священник:"Благословляю, это Иисус сказал".

Сипигина:"А если ваш брат погибнет, вы так же будете благословлять?"

Священник:"Да".

Также священник заявил, что его родной брат – военнослужащий, служит в десантных войсках и защищает Родину на фронте.

Напомним, ранее скандальный протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев сделал сексистское заявление о том, что якобы женщины "не должны управлять жизнью". По его словам, "за жизнь отвечают мужчины". Ткачев считает, что женщины созданы лишь для того, чтобы "варить кашу, вешать занавески и быть счастливыми".

Также Главред сообщал, что в Болгарии на кортеж Зеленского напал "священник". Мужчина держал в руках крест и начал размахивать им, подбегая к машинам. При этом он выкрикивал фразы с проклятиями и обзывал украинцев. Правоохранители сразу схватили священника и оттащили его от дороги.

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