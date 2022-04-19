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В войне в Украине не будет победителя - Эрдоган

19 апреля 2022, 08:51

Анкара будет прилагать усилия для продолжения переговоров по мирному урегулированию и готова организовать встречу президентов Украины и России.

Эрдоган
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Зеленским и Путиным / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что события в Буче, Ирпене, Краматорске затмили усилия по мирному урегулированию войны в Украине, которую развязала Россия.

Но несмотря на это Анкара будет прилагать усилия для продолжения переговоров и готова организовать встречу президентов Украины и России.

"Кадры из Бучи и Ирпеня, обстрелы мирных жителей Краматорска омрачили наши усилия (по урегулированию – ред.)... Как страна, которой доверяют обе стороны, мы продолжаем наши усилия. Стамбульский процесс до сих пор сохраняет свой характер как самый надежный и является кратчайшим выходом для преодоления кризиса", - сказал Эрдоган, передает Укринформ.

По словам президента Турции, он продолжает поддерживать контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским и хозяином Кремля Владимиром Путиным. Эрдоган подчеркнул готовность организовать переговоры.

"В этой войне не будет победителя, поскольку проигрывает все человечество. На самом деле, поскольку конфликты продолжаются, растут как человеческие потери, так и экономические издержки. Наш мир дрейфует к большой неопределенности", – сказал президент Турции.

Переговоры Украины и России

29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями.

Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности. Среди гарантов официальный Киев видит страны Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности Украины, если Киев об этом попросит.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил о готовности страны сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров между Украиной и Россией.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне с Россией для нашей страны приемлем лишь один исход - победа. При этом Киев не пойдет ради мира на территориальные уступки агрессору.

18 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали новое наступление в Украине. У них есть несколько задач на востоке и юге нашей страны.

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