В Запорожской области оккупанты разворовывают гуманитарку и медикаменты - ОВА

Войска России воруют медикаменты, которые передают на оккупированные районы Запорожской области в виде гуманитарной помощи
Войска России воруют медикаменты, которые передают на оккупированные районы Запорожской области в виде гуманитарной помощи, говорится в сообщении главы ОВА Александра Старуха в Facebook.
"Рашисты проводят проверки гуманитарной помощи и забирают часть медикаментов", - рассказал Старух.
Также он добавил, что в области российские военные разрушили две больницы - Пологовскую и Розовскую.
Массированный ракетный удар по Украине
Напомним, рано утром в субботу, 25 июня, российские захватчики нанесли массовый удар ракетами по Украине. Взрывы прогремели в шести областях – Киевской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Львовской и Днепропетровской.
Сообщалось, что оккупанты массово ударили ракетами по военным объектам возле Житомира. Самолеты подлетели со стороны Беларуси и выпустили 30 ракет.
По Львовщине оккупанты выпустили шесть ракет из Черного моря. Две ракеты сбили силы противовоздушной обороны. Остальные четыре попали в военный объект в Яворовском районе. Пострадали четыре человека, они госпитализированы.
Как сообщалось в сводке Генштаба ВСУ, украинские воины остановили штурм врага на нескольких направлениях. Однако оккупанты усилили обстрелы приграничных районов Украины.
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