Войска РФ нанесли ракетный удар по Ровенской области: первые подробности

Предварительно информации о жертвах пока нет. При этом больше информации чиновник пообещал предоставить позже.
Войска России вечером в субботу, 25 июня, нанесли ракетный удар по Ровенской области, в результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура, сообщает в Facebook глава ОВА Виталий Коваль.
"Воздушная тревога оказалась неутешительной для Ровенщины. Нанесены два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры", - заявил Коваль.
Также он добавил, что предварительно информации о жертвах пока нет. При этом больше информации чиновник пообещал предоставить позже.
Массированный ракетный удар по Украине
Напомним, рано утром в субботу, 25 июня, российские захватчики нанесли массовый удар ракетами по Украине. Взрывы прогремели в шести областях – Киевской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Львовской и Днепропетровской.
Сообщалось, что оккупанты массово ударили ракетами по военным объектам возле Житомира. Самолеты подлетели со стороны Беларуси и выпустили 30 ракет.
По Львовщине оккупанты выпустили шесть ракет из Черного моря. Две ракеты сбили силы противовоздушной обороны. Остальные четыре попали в военный объект в Яворовском районе. Пострадали четыре человека, они госпитализированы.
Как сообщалось в сводке Генштаба ВСУ, украинские воины остановили штурм врага на нескольких направлениях. Однако оккупанты усилили обстрелы приграничных районов Украины.
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