Войска РФ нанесли ракетный удар по Ровенской области: первые подробности

Ракетный удар по Ровенской области - подробности / Reuters

Войска России вечером в субботу, 25 июня, нанесли ракетный удар по Ровенской области, в результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура, сообщает в Facebook глава ОВА Виталий Коваль.

"Воздушная тревога оказалась неутешительной для Ровенщины. Нанесены два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры", - заявил Коваль.

Также он добавил, что предварительно информации о жертвах пока нет. При этом больше информации чиновник пообещал предоставить позже.

Массированный ракетный удар по Украине

Напомним, рано утром в субботу, 25 июня, российские захватчики нанесли массовый удар ракетами по Украине. Взрывы прогремели в шести областях – Киевской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Львовской и Днепропетровской.

Сообщалось, что оккупанты массово ударили ракетами по военным объектам возле Житомира. Самолеты подлетели со стороны Беларуси и выпустили 30 ракет.

По Львовщине оккупанты выпустили шесть ракет из Черного моря. Две ракеты сбили силы противовоздушной обороны. Остальные четыре попали в военный объект в Яворовском районе. Пострадали четыре человека, они госпитализированы.

Как сообщалось в сводке Генштаба ВСУ, украинские воины остановили штурм врага на нескольких направлениях. Однако оккупанты усилили обстрелы приграничных районов Украины.

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