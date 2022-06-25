На Луганщине ВСУ "демилитаризировали" более 40 оккупантов и вражеские танки - журналист

ВСУ уничтожили 40 оккупантов на Луганщине / Фото УНИАН

В Луганской области ВСУ ударили по подразделениям 90 танковой дивизии российской армии. Украинские артиллеристы "демилитаризировали" 13 российских танков, сообщает украинский журналист Роман Цимбалюк в Telegram.

"22 июня в Луганской области подразделения 80 (в/ч 87441, Чебаркуль) и 239 (в/ч 89547, Чебаркуль) танковых полков 90 танковой дивизии попали под артиллерийский огонь ВС Украины. В результате удара уничтожено 13 танков Т-72, погибло 28 военнослужащих и 13 считаются пропавшими без вести", - отметил журналист.

Массированный ракетный удар по Украине

Напомним, рано утром в субботу, 25 июня, российские захватчики нанесли массовый удар ракетами по Украине. Взрывы прогремели в шести областях – Киевской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Львовской и Днепропетровской.

Сообщалось, что оккупанты массово ударили ракетами по военным объектам возле Житомира. Самолеты подлетели со стороны Беларуси и выпустили 30 ракет.

По Львовщине оккупанты выпустили шесть ракет из Черного моря. Две ракеты сбили силы противовоздушной обороны. Остальные четыре попали в военный объект в Яворовском районе. Пострадали четыре человека, они госпитализированы.

Как сообщалось в сводке Генштаба ВСУ, украинские воины остановили штурм врага на нескольких направлениях. Однако оккупанты усилили обстрелы приграничных районов Украины.

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