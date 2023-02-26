Вероятность участия НАТО в войне: Тука объяснил, в чем подвох

Большинство европейских стран свело к минимуму инвестиции в оборонные комплексы, уточнил Георгий Тука.

Георгий Тука / УНИАН

С теоретической точки зрения НАТО может принять участие в войне, однако дело остается за готовностью и желанием Альянса, заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"Пока не видим ни готовности, ни желания. Хочу, чтобы мы трезво смотрели на ситуацию. Мы уже протрезвели насчет второй армии мира, ее боеспособности, уровня подготовки, теперь нам пора прозреть и насчет боеспособности Североатлантического альянса. Нынешняя война на территории нашего государства выявила провалы не только в обороне России, но и в обороне стран НАТО. Конечно, это прежде всего касается европейских стран", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт говорит, что за те почти 70 лет, когда европейцы жили в полном мире и согласии, находясь под американским "зонтиком безопасности", подавляющее большинство европейских стран свело к минимуму инвестиции в собственные оборонные комплексы.

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При этом он напомнил, что бывший министр обороны Германии Кристине Ламбрехт ранее остановила процедуру проверки боеспособности немецких танков: "Как по мне, она это сделала из-за того, что начала получать объективную информацию о боеготовности этих машин. Я предполагаю, что боеспособность тех машин, которые безвыездно десятилетиями находились на базах хранения, была примерно в том же состоянии, что и тысячи танков, которые были у украинской армии в 2014 году".

"Скорее всего, теперь уже экс-министр обороны Германии, чтобы не влипнуть в невероятный скандал, приостановила процедуру проверки боеготовности и, в конце концов, ушла в отставку. Ведь убедиться в абсолютной беспомощности собственных вооруженных сил, считающихся едва ли не самыми мощными в Европе (имею в виду сухопутные силы), очень больно для любого политика, тем более, такого амбициозного и влиятельного, какими являются лидеры Германии. Когда они воочию увидели, в какой информационной теплой ванне находились на протяжении десятилетий, совершенно не обращая внимание на проблемы в своем оборонном комплексе, это шокировало их", — добавил Тука.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться уже после победы в войне с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО из-за позиции России. По словам Макрона, Украина подверглась российской агрессии и нуждается в гарантиях безопасности. Однако такие гарантии должны быть предоставлены и самой Москве. Все закончится переговорами и нельзя допустить, чтобы их вели Китай и Турция.

Отметим, недавний соцопрос показал, что украинцы поддерживают возобновление ядерного статуса Украины и считают, что наиболее оптимальной гарантией безопасности для страны станет вступление в НАТО.

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