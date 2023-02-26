УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вероятность участия НАТО в войне: Тука объяснил, в чем подвох

26 февраля 2023, 08:28
Большинство европейских стран свело к минимуму инвестиции в оборонные комплексы, уточнил Георгий Тука.
Георгий Тука
Георгий Тука / УНИАН

С теоретической точки зрения НАТО может принять участие в войне, однако дело остается за готовностью и желанием Альянса, заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"Пока не видим ни готовности, ни желания. Хочу, чтобы мы трезво смотрели на ситуацию. Мы уже протрезвели насчет второй армии мира, ее боеспособности, уровня подготовки, теперь нам пора прозреть и насчет боеспособности Североатлантического альянса. Нынешняя война на территории нашего государства выявила провалы не только в обороне России, но и в обороне стран НАТО. Конечно, это прежде всего касается европейских стран", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт говорит, что за те почти 70 лет, когда европейцы жили в полном мире и согласии, находясь под американским "зонтиком безопасности", подавляющее большинство европейских стран свело к минимуму инвестиции в собственные оборонные комплексы.

видео дня

При этом он напомнил, что бывший министр обороны Германии Кристине Ламбрехт ранее остановила процедуру проверки боеспособности немецких танков: "Как по мне, она это сделала из-за того, что начала получать объективную информацию о боеготовности этих машин. Я предполагаю, что боеспособность тех машин, которые безвыездно десятилетиями находились на базах хранения, была примерно в том же состоянии, что и тысячи танков, которые были у украинской армии в 2014 году".

"Скорее всего, теперь уже экс-министр обороны Германии, чтобы не влипнуть в невероятный скандал, приостановила процедуру проверки боеготовности и, в конце концов, ушла в отставку. Ведь убедиться в абсолютной беспомощности собственных вооруженных сил, считающихся едва ли не самыми мощными в Европе (имею в виду сухопутные силы), очень больно для любого политика, тем более, такого амбициозного и влиятельного, какими являются лидеры Германии. Когда они воочию увидели, в какой информационной теплой ванне находились на протяжении десятилетий, совершенно не обращая внимание на проблемы в своем оборонном комплексе, это шокировало их", — добавил Тука.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться уже после победы в войне с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО из-за позиции России. По словам Макрона, Украина подверглась российской агрессии и нуждается в гарантиях безопасности. Однако такие гарантии должны быть предоставлены и самой Москве. Все закончится переговорами и нельзя допустить, чтобы их вели Китай и Турция.

Отметим, недавний соцопрос показал, что украинцы поддерживают возобновление ядерного статуса Украины и считают, что наиболее оптимальной гарантией безопасности для страны станет вступление в НАТО.

Другие новости:

НАТО Георгий Тука война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:28

Вероятность участия НАТО в войне: Тука объяснил, в чем подвох

08:20

Путин - ленивый сибарит, затяжной войны не будетмнение

07:50

Шеф ЦРУ предупредил: Китай готовит план переброски в РФ партии летального оружия

07:44

Почему нельзя выкидывать кошачий ус: тайная магия мощной ауры

07:06

ВСУ пойдут в контрнаступление весной: в ГУР назвали направления и цели

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

06:20

Если в ближайшие дни не ударят по Украине, беспокоиться следует молдаванаммнение

04:45

"У РФ нет политика, который вывел бы оккупантов из Украины": у нас есть один способ завершить войну – ТукаВидео

03:40

"Не надо недооценивать врага": Тука удивил подробностями о российских рычагах влиянияВидео

03:03

"Нужно лечить алкоголизм!": Волочкова расставила ноги для своих ненавистниковВидео

Реклама
02:30

"Выглядит не очень хорошо": эксперты рассказали, что известно о "неизлечимой болезни" Путина

01:48

"Ловушка для Путина": Жданов рассказал о последствиях для диктатора после освобождения Крыма

00:35

Зачем перед сном бросают чеснок в унитаз: удивительный фокус, который приведет в восторгВидео

25 февраля, суббота
23:59

"Мастера блефа": Жданов рассказал, что на самом деле означает "приостановление" РФ ядерного договораВидео

23:20

Мать не дождалась единственного сына: в тяжелых боях за Украину трагически погиб молодой защитникВидео

22:47

Гороскоп на март 2023 года для Водолеев: подарок, незапланированные расходы и расставаниеВидео

22:45

"У всех кто-то умер, кто-то лежит без ног": в Бурятии рассказали об огромных потерях региона на войнеВидео

22:20

Почему Россия не совершила массированную атаку 24 февраля: генерал-лейтенант назвал 2 веские причиныВидео

22:05

Как сварить картофель за 5 минут: сможете забыть о вечерах, проведенных за плитой

21:18

"Радуются, будто взяли Сталинград": в ВСУ объяснили, почему россияне так вцепились в БахмутВидео

21:04

Зачем 27 февраля выходили из дома с хлебом: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
20:48

"Если Путин этому аплодирует, разве это хорошо?": Байден разнес "мирный план" Китая и пригрозил санкциямиВидео

20:37

Зачем в Прощеное воскресенье открывать все окна в доме: приметы на 26 февраля и что нельзя делатьВидео

20:00

Как приготовить густой и ароматный гороховый суп за 5 минут: секреты от опытных хозяекВидео

19:21

"Поляки и литовцы мечтают о белорусской диктатуре": Лукашенко осрамился пророчеством переворота в 2 странахВидео

19:20

Мариуполь, потерпи, уже скоромнение

19:19

Таинственный маникюр кошачий глаз снова в моде: 4 очаровательных варианта на весну 2023Фото

18:43

"Частично потерял зрение": Зеленский признался об ухудшении здоровья во время войныВидео

18:39

"Глупость и вредительство": Гиркин отчихвостил Путина, "отсиживающегося в кустах"Видео

18:27

"Такое страшное горе, смысл жизни потерян": Байдену запретили въезд в Пензенскую область РоссииВидео

17:56

У Путина может быть еще две дочери – InsiderВидео

17:55

Десятки оккупантов взлетели на воздух: в Мариуполе прогремела мощная "бавовна"

17:16

Макрон внезапно решил поехать в Китай: хочет "уболтать" Си Цзиньпиня давить на РоссиюВидео

17:08

Кому запрещено пить зеленый чай: серьезные побочные эффеты

16:59

Кулеба объяснил, в чем подвох "мирного плана" Китая: "Мы не согласны"

16:41

"Его канал ведет Диана Гурцкая": Соловьев увидел на видео с Зеленским его двойникаВидео

16:01

Хитрые китайцы и японцы постоянно пьют горячую воду: зачем они так делают

15:49

После поражения в войне РФ будет изгоем, россияне останутся стадом — ТукаВидео

15:49

Медведев скулит, что РФ могут стереть с лица Земли: начал ныть о "большом количестве оружия в Украине"

15:31

Можно ли отдать, подарить или выбросить свое денежное дерево - приметы и суеверияВидео

15:16

Пюре будет воздушным и нежным: когда можно солить картофельВидео

Реклама
14:51

"Кому нужен такой лидер?": против Путина уже сплотилось его окружение, что-то назревает – ЖдановВидео

14:42

Путин напуган и боится гнева россиян из-за провалов в войне — генерал ФСБ

14:02

Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против РФ

13:55

"Перечисляют средства в фонд восстановления Украины": российские олигархи выступили против Путина - ТукаВидео

13:45

16 копеек за пол-литра: почему в СССР молоко продавалось в треугольных пакетахВидео

13:35

Беларусь не вступит в войну, атаки на Киев не будет - ЖдановВидео

13:21

"Герасимов - кретин": Гиркин взвыл из-за катастрофы в РФ с вооружениемВидео

13:00

Гороскоп на завтра 26 февраля 2023: Рыбам – захватывающие поездки, Близнецам – прибыль

12:54

Зеленский о будущем Путина: россияне найдут причину "убить убийцу"Видео

12:44

"Хотим убить Трампа": Иран похвастался разработкой дальнобойной ракеты

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять