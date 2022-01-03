Вместо шампанского была вода, кормили вне съемок: как снимали новогоднее поздравление президента

Съемочный процесс длился три дня.
Съемки новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского продолжались три дня – с 24 по 29 декабря.
Участникам съемок наливали не шампанское, а "Живчик". О деталях рассказал профессор из Черновцов Олег Ангельский, который принимал участие в съемках, пишет "Молодой Буковинец".
По словам ученого, его на это событие пригласили звонком из Офиса президента. Чтобы найти номер телефона профессора, работники ОП сначала связались с ректором Черновицкого национального университета.
"Это все продолжалось очень долго, потому что это был творческий процесс. Я почувствовал, что это такое – когда снимают фильм", – отметил Ангельский.
Доктор наук опроверг обвинения, которые "гуляют" в сети, что участников не кормили, ведь на столах не было еды. По его словам, еда была в отдельном помещении.
"Там не было застолья с алкоголем. На съемках использовали газировку "Живчик". А кормили нас в другом месте, выносили бутерброды. Никто голодным не остался", – подчеркнул ученый.
Профессор поделился, что на протяжении времени съемок ему удалось пообщаться со многими известными украинцами. С самим Зеленским поговорить не удалось, ведь было много желающих.
Президент Украины пригласил всех к себе на встречу на следующий день после съемок. Однако профессор Ангельский не смог остаться – ему нужно было возвращаться домой.
Новогоднее поздравление президента Зеленского
Владимир Зеленский в видео-поздравлении украинцев с Новым годом находился в окружении видных граждан. За праздничным столом собрались герои Украины, медики, учителя, спортсмены и другие выдающиеся деятели. В своем обращении глава государства поблагодарил всех за их работу. Президент подвел итоги прошлого года и пожелал каждому украинцу мира, здоровья, благополучия и счастья.
Скандал с новогодним поздравлением
Сержант ВСУ Наталья Борисовская заявила о том, что посетила съемки новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского по приказу. Как написала Борисовская в соцсетях, она не могла не подчиниться приказу, потому что является военнослужащим. Вместе с тем девушка пишет, что не поддерживает политические взгляды президента.
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