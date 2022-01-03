Депутат ОПЗЖ зашкварился поздравлением с Новым годом на фоне видео с Путиным

Виталий Градинар / vybor.ua

Депутат Болградского районного совета Одесской области от Оппозиционной платформы – За жизнь Виталий Градинар сфотографировался на фоне экрана с изображением Владимира Путина.

Депутат в Facebook опубликовал свое поздравление на фоне лидера страны-агрессора.

Обратим внимание, что в руках у депутата был наполненный стакан.

"С наступающим, друзья. Всем нам мира и благополучия", - подписал фото Градинар.

/ Facebook В.Градинара

Отметим, что ранее Градинара обвиняли в распространении антиукраинской пропаганды.

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Он постил сообщения сепаратистского характера: российские фейки и флаги, цитаты кума Владимира Путина Виктора Медведчука, а также призывы "Путин, пожалуйста, захвати Украину".

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Напомним, бывший футболист юношеской сборной Украины и полтавской Ворсклы Олег Мищенко опубликовал в соцсетях видео с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина.

При этом 32-летний футболист поздравил в Instagram с Новым годом своих друзей из России.

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