Депутат ОПЗЖ зашкварился поздравлением с Новым годом на фоне видео с Путиным

Виталий Градинар сфотографировался на фоне экрана с изображением Владимира Путина.
Депутат Болградского районного совета Одесской области от Оппозиционной платформы – За жизнь Виталий Градинар сфотографировался на фоне экрана с изображением Владимира Путина.
Депутат в Facebook опубликовал свое поздравление на фоне лидера страны-агрессора.
Обратим внимание, что в руках у депутата был наполненный стакан.
"С наступающим, друзья. Всем нам мира и благополучия", - подписал фото Градинар.
Отметим, что ранее Градинара обвиняли в распространении антиукраинской пропаганды.
Он постил сообщения сепаратистского характера: российские фейки и флаги, цитаты кума Владимира Путина Виктора Медведчука, а также призывы "Путин, пожалуйста, захвати Украину".
Читайте также"Вам нравится Путин": на канале Рада ведущий поссорился с соратником Медведчука
Напомним, бывший футболист юношеской сборной Украины и полтавской Ворсклы Олег Мищенко опубликовал в соцсетях видео с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина.
При этом 32-летний футболист поздравил в Instagram с Новым годом своих друзей из России.
Читайте еще:
- У Кивы отобрали научную степень кандидата наук
- Одиозных нардепов Киву и Дубинского оригинально поздравили с Новым годом
- Украинцы назвали Тищенко и Киву главным разочарованием года - свежий опрос