После Нового года в Украине резко подорожали овощи: что стоит дороже всего

Овощи в Украине резко подорождали / pixabay

После Нового года 2022 в Украине подорожали овощи. В частности, в цене выросли популярные продукты из борщевого набора, а также болгарский перец, помидоры и огурцы.

Картофель подорожал почти на одну гривну: килограмм стоит в среднем 13,6 гривни. Лук обойдется в 14 гривен за килограмм, передает ТСН.

Килограмм белой капусты стоит больше 27 гривен, а синей - почти 25 гривен. Морковь обойдется в 11,5 грн за кило, а свекла - более 15 грн.

Перец болгарский желтый подорожал почти до 90 грн килограмм — это на 7 гривен дороже, чем в декабре. Красные помидоры обойдутся в 44 гривни, розовые - стоят более 82 гривен.

Больше всего после Нового года подорожали огурцы. Если в декабре килограмм стоил около 50 гривен, то с января – почти 73 гривни. Тепличные огурцы обойдутся еще дороже - более 74 грн, что на 24 грн дороже, чем в декабре.

Как сообщал Главред, в Украине прогнозируется новый рост цен на лук. Кроме того, украинцев ждет кризис парниковых овощей. Из-за дорогих света и газа украинские тепличные комбинаты, которые преимущественно отапливались этими видами энергоносителей, останавливают работу.

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