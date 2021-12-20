Стоимость лука взлетит: украинцев предупредили о ценовом рекорде

По сравнению с ноябрем, в декабре цены на лук уже увеличились почти на 20%.
В Украине прогнозируется новый рост цен на лук. Ценники могут вырасти уже до Нового года.
Цена на лук может существенно подскочить, пишет Obozrevatel.
На сегодняшний день средняя цена на лук в крупнейших торговых сетях Киева уже выросла. В отдельных магазинах его стоимость превысила 15 гривен за килограмм.
По сравнению с ноябрем, в декабре цены на лук увеличились на 18,76%.
"Индекс потребительских цен на лук в декабре 2021 года составляет 118,76%. По сравнению с предыдущим месяцем, они увеличились на 18,76%", – говорят эксперты.
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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
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