Цены рекордно взлетели: в Украине резко подорожали огурцы и помидоры

В Украине дорожают огурцы / kp.ua

В преддверии Нового года в Украине подскочили цены на свежие овощи. Украинцам приходится платить дороже за парниковые огурцы и помидоры.

Резкое подорожание огурцов

Стоимость килограмма тепличных огурцов сейчас составляет примерно 60-70 грн/кг. Для сравнения, это в среднем на 22% дороже, нежели в конце прошлой недели, пишет EastFruit.

Как говорят ключевые игроки рынка, за неделю спрос наблюдается просто ажиотажный. Однако продажу огурцов сейчас ведут только единичные комбинаты из Украины, а практически весь объем отгружается в розничные сети.

По словам экспертов, подорожание огурцов в нашей стране продиктован как предновогодним ажиотажем, так и ограниченным предложением огурца. При этом большинство украинских комбинатов уже завершили сезон продаж, а поставки с внешнего рынка, в основном из из Турции, нестабильные. Цена на импортный огурец сейчас стартует от 50 грн/кг, а это на 33% дороже, чем неделей ранее.

Рост цен на помидоры

В преддверии новогодних праздников у Украине подорожали помидоры. Если в ноябре килограмм красных томатов в среднем стоил 36,72 грн, то декабрьская цена составляет 41,95 грн/кг. Т.е., цена выросла более, чем на 5 грн.

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Также, по данным сайта Минфин, подорожали и розовые помидоры. Они поднялись в цене на 25,9 грн – до 78,26 грн/кг (были 52,36 грн/кг).

"Индекс потребительских цен на помидоры в декабре 2021 составил 117,31%. По сравнению с предыдущим месяцем, средние цены увеличились на 17,31%. В ноябре 2021 данный индекс относительно предыдущего месяца соствалял 106,02%", – отметили аналитики.

Цена на красные помидоры в супермаркетах Киева составляет около 40-45 грн/кг.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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