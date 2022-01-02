Новый год в "аду": украинцы показали кадры жуткого отдыха в Египте

На людей падал потолок / Осман Пашаев Facebook

В Египте на популярном курорте Шарм-эль-Шейх из-за тропического ливня подтопило номера в отеле. Также там исчезло электричество.

Как рассказал в Facebook украинский и крымскотатарский журналист Осман Пашаев, в отеле на людей падал поталок. По его словам, в Египте прошел мощный тропический ливень. Поэтому вода залила балконы во всех номерах.

"Высказывание "ад и Израиль" можно перефразировать в "ад и Египет". Вода в комнатах была по щиколотку, ей просто некуда стекать, потому что вся территория обложена плиткой. В вестибюле собралось много людей, на них обвалился гипсокартонный потолок", - написал Осман Пашаев.

В отеле также исчезло электричество, впоследствии оно появилось только в вестибюле. Персонал отеля оказался беспомощным из-за последствий непогоды.

"Чудеса египетской физики: вода течет сквозь электричество. Током пока никого не ударило", - добавляет Осман Пашаев.

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Отметим, в Египте с четверга ухудшилась погода и значительно похолодало. По данным министерства здравоохранения Египта, в стране из-за непогоды в пятницу погибли три человека.

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В 5 египетских регионах в субботу объявили о закрытии школ из-за чрезвычайных погодных условий.

1 января на курортах выпал снег с градом и дождем.

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