glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный эксперт пояснил, что означает перебрасывание врагами войск в Беларусь

11 января 2023, 12:11
Но если русские оккупанты и их белорусские приспешники, считает Андрей Коваленко, решатся на удары по Украине, то командование ВСУ даст достойный ответ.
Коваленко, танк, Беларусь
Военный эксперт пояснил, что означает перебрасывание врагами войск в Беларусь / коллаж фото t.me/modmilby и соцсети

Периодическое перекидывание русскими оккупантами своих войск в Беларусь говорит о том, что они хотят в будущем получить новые боевые части.
Об этом сказал в интервью Главреду боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко.

"По состоянию на сейчас в Беларуси находится более 12 тысяч личного состава россиян. Они размещены в разных городах, от Витебска до Бреста. Это свидетельствует об их подготовке на полигонах вместе с белорусскими войсками, а также о формировании объединенных сил, которые должны стать боевой частью войск в будущем", - говорит он.

Но если русские оккупанты и их белорусские приспешники, считает Коваленко, решатся на удары по Украины, то командование ВСУ даст достойный ответ.

"Этого, конечно, хотелось бы. Но мы должны помнить август 2022 года, когда пуски с территории Беларуси осуществлялись, в частности, по Киевщине. Тогда работали С-300, плюс были пуски с "Зябровки". Правда, в "Зябровке" потом что-то взорвалось, после чего все прекратилось. То есть будет прямой ответ или скрытый, может ответить только командование ВСУ. Но понятно, что в случае прямого ответа мы поможем россиянам не оставить шансов белорусам отстраниться от прямого участия в войне", - говорит он.

Кто такой Андрей Коваленко

Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Возможное нападение русских из Беларуси

Ранее Коваленко отмечал, что страна-агрессор Россия готовит Беларусь к наступлению на Украину с севера в марте-апреле 2023 года. Именно для этого и нужны военные учения, которые РФ развернула в Беларуси.

До того командующий группировки сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк пообещал РБ "сюрпризы" в случае вступления в войну. Если российские войска осмелятся снова атаковать Украину с севера, и с ними пойдут белорусские войска, то они наткнутся на "неожиданности", которые для них приготовили защитники нашего государства, говорит он.

Другие новости:

новости Беларуси война России и Украины Андрей Коваленко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:20

Американские БМП Bradley дадут возможность для наступления ВСУ - Пентагон

12:18

92 бригада получила 20 генераторов от Олега Крота и "Фундации Течия"

12:11

Военный эксперт пояснил, что означает перебрасывание врагами войск в Беларусь

11:55

Переговоры с Россией не имеют смысла, ее нужно победить на поле боя – ХоджесВидео

11:49

У Путина высказались насчет перспектив мирных переговоров Украины и РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:44

"2023 год должен стать решающим": РФ готовит наступление в следующие несколько недель – генерал БританииВидео

11:43

Сладкая жизнь: как понять, что мед испортился и что делать со старым продуктом

11:26

Звезда фильма "Тот, кто прошел сквозь огонь" тяжело ранен в боях за СоледарВидео

11:18

Штурм Соледара превратился в "утилизацию зэков": Свитан рассказал о тяжелых боях за город

Реклама
11:07

"Плюсовой температура воздуха будет везде!": мороз и холод отступят из УкраиныВидео

10:59

Бои за Соледар: в Сети раскрыли обман "вагнеровцев" с "фото из пещер"Видео

10:58

Как очистить ручки газовой плиты за 2 минуты: 3 экспресс-способа

10:44

Тошнотворную Кудрявцеву тошнит от россиянВидео

10:37

Всего 2 ложки горчичного порошка и ваш унитаз будет блестеть: как приготовить средство

10:24

Соледар не захвачен РФ: Череватый опроверг заявления оккупантовВидео

10:18

Украина освободит Крым до конца августа – американский генералВидео

10:15

Проживут до 100 лет и не утратят аппетит к жизни: обладателей 4-х имен судьба наградила долголетиемВидео

10:10

"Впереди битвы и слезы, но третьей мировой не будет": Зеленский выступил на кинопремии Золотой глобус

09:41

Даже следа не останется: 3 способа, как убрать старое жирное пятно без стирки

09:33

Склад БК оккупантов детонировал всю ночь: появились фото последствий "хлопка" в МелитополеВидео

Реклама
09:18

"Бавовна" в Макеевке: в Сети появились новые кадры с места ликвидации сотен российских солдатВидео

08:30

Как отмыть микроволновку от сильных загрязнений: заблестит словно из магазинаВидео

08:28

Путин хочет расколоть Запад: из-за угрозы более сильного наступления стоит усилить помощь Украине – БолтонВидео

08:25

"Как в Северодонецке и Лисичанске": генерал рассказал, что происходит в Бахмуте и Соледаре

08:10

Блэкаут откладывается: почему российские обстрелы уже не настолько страшны для энергетикимнение

07:37

День ангела Натальи 2023 – теплые поздравления в стихах и прозе с днем ангела Натальи

07:28

Турция тайно поставляет Украине свои кассетные боеприпасы – Foreign Policy

07:24

В России при странных обстоятельствах погиб топ-чиновник

06:54

"Захват" Соледара и "окружение" Бахмута: в ISW опровергли заявления оккупантов

06:50

Гороскоп для Украины на 2023 год: когда закончится война, вернется Крым и что будет с курсом гривныВидео

06:48

Ситуация в Соледаре критическая: идут ожесточенные бои, позиции ежедневно переходят из рук в руки – CNNВидео

06:21

И тысячи обстрелянных наемников пойдут, куда их пошлет дающая бабло рукамнение

06:00

Гороскоп на сегодня 11 января 2023: Близнецам – успех, Водолеям – рухнувшие планы

05:20

Самый полезный зимний салат: 2 супер вкусных рецептаВидео

05:00

Вторая жизнь старого смартфона: ТОП-10 фишек, как превратить его в самого крутого помощника

04:30

"Россияне хотят растянуть фронт, однако они кое-что упустили": эксперт указал на роковую ошибку РФВидео

03:20

Самый вкусный и очень нежный паштет: рецепт закуски, которую сметаю со стола за 2 минутыВидео

03:05

Швеция передаст Украине новейшее оружие Archer: эксперт пояснил, в чем его исключительностьВидео

03:00

Если из Беларуси в январе по Украине полетят ракеты, значит будет вторжение с севера – аналитикВидео

02:20

Весна будет ранней: синоптик рассказал о погоде до конца зимыВидео

Реклама
01:56

Звезда Великолепного века Мерьем Узерли широко развела ноги на камеру

01:33

Новое наступление на Украину: военный спрогнозировал, сколько времени нужно РФ для подготовки атаки

00:51

Самый Страшный день года: приметы на 11 января и что нельзя делать, чтобы несчастье не привлечьВидео

10 января, вторник
23:50

Арестович предупредил о подготовке нового обстрела Украины и назвал срокиВидео

23:30

Что нужно делать, если дует из пластиковых окон: стопроцентный способ утепленияВидео

23:23

Оккупанты захватили часть Соледара, ВСУ не покидают город - АрестовичВидео

22:54

После скандального изгнания из Украине: в России взялись за ТимощукаВидео

22:50

Мнут лапами и мурчат: почему кошки любят массажировать хозяина

22:36

Россияне в истерике: дочь убийцы Шойгу подловили на шоппинге в ДубаеВидео

22:21

Украина будет под защитой: Канада передаст ВСУ мощное ПВО NASAMSВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять