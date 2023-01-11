Но если русские оккупанты и их белорусские приспешники, считает Андрей Коваленко, решатся на удары по Украине, то командование ВСУ даст достойный ответ.

Военный эксперт пояснил, что означает перебрасывание врагами войск в Беларусь / коллаж фото t.me/modmilby и соцсети

Периодическое перекидывание русскими оккупантами своих войск в Беларусь говорит о том, что они хотят в будущем получить новые боевые части.

Об этом сказал в интервью Главреду боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко.

"По состоянию на сейчас в Беларуси находится более 12 тысяч личного состава россиян. Они размещены в разных городах, от Витебска до Бреста. Это свидетельствует об их подготовке на полигонах вместе с белорусскими войсками, а также о формировании объединенных сил, которые должны стать боевой частью войск в будущем", - говорит он.

Но если русские оккупанты и их белорусские приспешники, считает Коваленко, решатся на удары по Украины, то командование ВСУ даст достойный ответ.

"Этого, конечно, хотелось бы. Но мы должны помнить август 2022 года, когда пуски с территории Беларуси осуществлялись, в частности, по Киевщине. Тогда работали С-300, плюс были пуски с "Зябровки". Правда, в "Зябровке" потом что-то взорвалось, после чего все прекратилось. То есть будет прямой ответ или скрытый, может ответить только командование ВСУ. Но понятно, что в случае прямого ответа мы поможем россиянам не оставить шансов белорусам отстраниться от прямого участия в войне", - говорит он.

Кто такой Андрей Коваленко Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Возможное нападение русских из Беларуси

Ранее Коваленко отмечал, что страна-агрессор Россия готовит Беларусь к наступлению на Украину с севера в марте-апреле 2023 года. Именно для этого и нужны военные учения, которые РФ развернула в Беларуси.

До того командующий группировки сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк пообещал РБ "сюрпризы" в случае вступления в войну. Если российские войска осмелятся снова атаковать Украину с севера, и с ними пойдут белорусские войска, то они наткнутся на "неожиданности", которые для них приготовили защитники нашего государства, говорит он.

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