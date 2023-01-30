Военный откровенно ответил, удастся ли россиянам до марта взять Краматорск и Славянск

Бахмут обеспечивается двумя трассами, после взятия армией РФ Соледара, одна из дорог оказалась под угрозой.

Военный рассказал, возьмут ли россияне Краматорск и Славянск / 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка

Российские оккупационные войска пытаются штурмовать Бахмут, однако взять город так и не могут. Захватчики с сентября штурмовали Бахмут в "лоб" и только в декабре, поняв, что это нереально, переключилась на Соледар как на более достижимую цель.

"За полтора месяца боев эту цель они таки взяли. А вот сейчас в роли следующего Соледара, то есть условно достижимой цели, выступает Угледар, за который идут жестокие бои. Это укладывается в то, что ближайшей политической целью является выход на административные границы Донецкой области. Но достижима ли военным путем политическая цель? Я бы сказал, что в те сроки, которые озвучены, то есть до конца марта, однозначно нет", - рассказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире FreeДом.

Он отметил, что Бахмут обеспечивается двумя трассами, после взятия армией РФ Соледара, одна из дорог оказалась под угрозой. По его словам, если русские прорвутся через Клещеевку до второй трассы, то в украинских защитников будет больше смысла отойти от Бахмута, чем держаться за него без нормального снабжения гарнизонов.

"Если учесть, что Бахмут они берут с сентября, то есть уже шестой месяц прошел и пока не приняли, то такими темпами и такими силами агломерацию Славянск – Краматорск – Константиновка им придется брать следующих полтора-два года. То есть о выходе к границе Донбасса в конце марта ни с какой стороны речь не идет", - отметил Дикий.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов

Как отметил спикер Сил обороны на восточном направлении полковник Сергей Череватый, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области русская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижениях "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия в феврале-марте собирается отправить 200 тысяч войск на территорию Украины и будет пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Более того, по мнению Жданова, оккупанты, вероятно, попытаются продвинуться в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, чтобы создать так называемую буферную зону.

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