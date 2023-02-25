"Война может закончиться за считанные дни": Жданов назвал единственное условие

Сроки завершения войны в Украине напрямую зависят от ситуации внутри России.

Война может закончиться за считанные дни при одном условии, говорит Жданов/ Главред, 43 ОМБр ім. гетмана Тараса Трясило

Если Путин и дальше будет оставаться у власти в РФ, то война затянется, и Украине придется медленно силовым путем выходить на границы 1991 года. Единственный вариант, при котором война может завершиться за считанные дни – если в РФ какая-то внутренняя сила устранит российского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время чата на Главреде. Он отмечает, что сейчас трудно спрогнозировать сроки окончания войны, однако можно предположить, когда закончится активная фаза боевых действий.

"Если поставки вооружения и техники Украины будут в таких же объемах, как на 8-м и 9-м заседаниях в формате Рамштайн, то активная фаза войны закончится в конце лета-начале осени, и мы выйдем на границы 1991 года, на нашу государственную границу", – отмечает Жданов.

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Украина готовится к силовому варианту освобождения территорий, он у нас перспективный и практически беспроигрышный, ведь при поддержке коллективного Запада нашему государству просто невозможно не одержать победу в этой войне, говорит эксперт. Однако цена победы во многом будет зависеть от своевременности и объемов поставок техники и вооружений от западных партнеров.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

В то же время Жданов подчеркнул, что сроки завершения войны будут зависеть также от того, как будет развиваться ситуация внутри страны-агрессора России.

"Если внутриполитическая ситуация в России не меняется, и Путин сохраняет свое присутствие во власти, мы силовым путем медленно, но уверенно выходим на границы 1991 года. А дальше конфликт может перерасти в перманентную войну, как, например, в Израиле. Это будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет сохранять власть", – прогнозирует эксперт.

Но если в России найдется какая-то внутренняя сила, которая устранит Путина от власти, война может закончиться за считанные дни. Именно на этот вариант и делает сейчас ставку Запад, отмечает Жданов.

"Именно поэтому Джо Байден напрямую обращался к российскому народу. Если переводить с дипломатического языка на человеческий, на язык простого гражданина, то он сказал: "Ребята, убирайте Путина, и мы готовы с вами разговаривать. Но при этом Украина – это сфера интересов США". Фактически он призвал к переформатированию власти в России", – говорит эксперт.

Он добавил, что Байден фактически показал, что с Путиным никто разговаривать не будет. А вот если Путина устранят, то Запад может начать разговаривать с Россией.

"Штаты готовы говорить с новыми российскими властями. По сути, Байден заявил, что Путин недоговороспособен, с ним у России нет шансов выйти из этой войны с минимальными потерями – с ним можно быть только окончательно и бесповоротно розгромленими на поле боя", – отмечает эксперт.

Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор РФ может осуществить вторжение и в другие государства мира, ведь российскому диктатору Владимиру Путину очень нужно показывать успех, а в Украине он его достигнуть не может.

Военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что Запад сдерживает военно-техническую помощь Украине, чтобы ВСУ не могли быстро и мощно разгромить российскую армию на нашей территории. Запад хочет сохранить Россию в ее нынешних границах, но при этом максимально ее ослабить.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что миру нужно готовиться к распаду страны-агрессора России, который будет происходить независимо от их желания. Путин сам запустил процесс распада РФ.

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