Война может затянуться до 2025 года и дольше: военный эксперт объяснил 3 сценария

При худшем сценарии боевые действия могут замереть в той позиции, в которой находятся сейчас. И тогда война затянется на годы.

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Война может затянуться до 2025 года и дольше/ коллаж: Главред, фото: 36 ОБМП имени контр-адмирала Михаила Белинского, скрин

Война в Украине при определенных условиях может затянуться до 2025 года, или даже на дольше. Ход боевых действий будет зависеть от того, как будут развиваться события на востоке нашего государства.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона. По его словам, есть три возможных сценария дальнейшего развития событий во время войны. Наиболее позитивный из них предполагает, что украинские военные смогут достаточно быстро разбить группировку российских оккупантов, а при худшем из них есть риск, что война может затянуться дольше 2025 года.

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1. Самый оптимистичный сценарий предусматривает, что украинским военным удастся выйти к побережью Азовского моря. Далее они перекроют сухопутный коридор страны-агрессора РФ в оккупированный Крым и заблокируют российскую армию.

После этого во время осенне-зимних и начала весенних месяцев защитники Украины могут уничтожить группировку оккупантов и развалить российский фланг.

2. Более сдержанный прогноз предполагает, что украинские воины смогут достичь определенных результатов, перерезать основные коммуникации России на южном направлении и создать предпосылки.

Однако эти предпосылки потребуют проведения дополнительной операции, поэтому война перекинется еще и на 2025 год.

3. Худший вариант предусматривает, что ситуация замрет в этой позиции, в которой находится сейчас. В таком случае война не ограничится 2025 годом.

"Объективно всё зависит от того, как будут развиваться события в ближайшие недели на линии фронта, в частности на южном направлении", – отметил Грабский.

Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что под Бахмутом продолжаются интенсивные тяжелые бои. Ситуация на Бахмутском направлении напряженная, однако контролируемая. ВСУ удалось ликвидировать 184 оккупанта на этом направлении и много вражеской техники.

Россияне пошли в штурм позиций ВСУ возле Андреевки и Вербового. Российские оккупанты пытались отвоевать утраченные позиции в районе Андреевки, однако штурм провалился. Агрессор нанес авиаудары по уже освобожденной Клещиевке Бахмутского направления.

Напомним, украинские военные отбили у оккупантов позиции под Работиным. Защитники Украины отбили позиции в системе окопов северо-западнее Роботино Запорожской области в период между 12 и 17 сентября и сейчас их удерживают. Об этом свидетельствуют географические кадры, опубликованные 2 октября, и спутниковые снимки, говорится в свежем отчете Института изучения войны.

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