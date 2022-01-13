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Впервые за последние 10 лет: украинский спутник "СИЧ-2-30" запустили в космос на ракете Илона Маска

13 января 2022, 17:51
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Невероятное событие в истории украинской космонавтики.

Украинский спутник "СИЧ-2-30" запустили в космос / скриншот с видео

Сегодня, 13 января 2022 года, состоялся запуск украинского спутника СИЧ-2-30 в космос. Старт состоялся в 17:15 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Американская компания SpaceX проводила прямую-трансляцию.

Украинский спутник был запущен в рамках миссии Transporter 3. На орбиту его вывела многоразовая ракета-носитель Falcon 9. В целом миссия Transporter 3 доставит в космос порядка 100 аппаратов. Ожидается, что украинский спутник отсоединится от разгонного блока через 01:23:02 после старта.

Что известно о СИЧ-2-30

"СИЧ-2-30" - это первый украинский спутник, выведенный на орбиту за последние 10 лет. Он предназначен для дистанционного зондирования Земли, то есть для фотосъемки поверхности.

Читайте такжеКосмические туристы Илона Маска успешно вернулись на ЗемлюРазрешение его камер позволит различить каждый дом, захват составляет 46,6 км, что важно для точного составления карт. Масса спутника около 200 кг. Данными, которые будут поступать со спутника, смогут воспользоваться ученые и разведка.

Ранее мы сообщали, что в январе 2022 в направлении орбиты Земли мчатся два астероида. Самый крупный из них по размеру больше знаменитого лондонского Биг-Бена. Приблизятся астероиды к нашей планете 19 января.

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Автор: Сергей Кущ
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Илон Маск новости Украины космос
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