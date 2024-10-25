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Враг менее чем в 30 км от Днепропетровской области, ситуация критическая - военные

Ангелина Подвысоцкая
25 октября 2024, 18:57
4547
Российские оккупанты продолжают наступать на Покровском направлении.
ВСУ
Россияне находятся в 30 км от Днепропетровской области / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада

Главные тезисы:

  • Россияне менее чем в 30 км от Днепропетровской области
  • Ситуация на фронте критическая

Российские оккупанты находятся менее чем в 30 километрах от Днепропетровской области. Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он отметил, что до выхода на границу Днепропетровской области осталось 29 километров от Покровского направления и 11 километров от Гуляйпольского.

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"(Россияне - ред.) прорвались к Вишневому (направление Селидово), ситуация критическая. Там [нецензурно] (очень много русских) ... и очень мало наших. Это напоминает стаю мышей, которые бегут к зерну и одного кота, который не понимает что ему делать", - написал он.

Кто такой Станислав Бунятов?

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорять Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" акцентировал, что всем следует обратить на это внимание.

"Возможно для тех, кто еще не раздуплился, тот факт, что до Днепропетровской области осталось менее 30 км станет холодным душем и поможет все-таки собрать раму. Лично для меня и моего окружения было и актуально сейчас выражение: "Воля или смерть!". Думаю, наступает время всем выбирать свое жизненное кредо, потому что оно очень повлияет на всю вашу дальнейшую судьбу", - сказал "Алекс".

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Наступление оккупантов на Донетчине - последние новости

Напомним, Главред сообщал, что российские войска проводят почти круглосуточные штурмы, ведь пытаются успеть занять как можно больше участков фронта на Покровском направлении до осенних дождей.

Ранее сообщалось, что ВСУ нужно помешать российским оккупантам занять позицию в буферной зоне, чтобы предотвратить наступление, ведь армия страны-агрессора России осуществила значительный шаг к захвату города Часов Яр в Донецкой области - организовала наступление в двух местах через канал Северский Донец.

Накануне стало известно, что российская армия начала наступление в направлении Вишневого, имея целью обойти или охватить с флангов Селидово, чтобы продвинуться в сторону Покровска.

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