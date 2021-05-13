Встреча Зеленского и Путина: на Банковой раскрыли главные задачи саммита

Ермак рассказал, о чем Зеленский планирует поговорить с Путиным во время возможной встречи / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о главных задачах, которые стоят перед потенциальной встречей между украинским лидером Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Ермака, планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности Парижского саммита "нормандской четверки", передает РБК-Украина.

"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне", – сказал глава ОП.

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