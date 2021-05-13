Встреча Зеленского и Путина: на Банковой раскрыли главные задачи саммита

Андрей Ермак заявил, что есть масса вопросов, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне.
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о главных задачах, которые стоят перед потенциальной встречей между украинским лидером Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным.
По словам Ермака, планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности Парижского саммита "нормандской четверки", передает РБК-Украина.
"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне", – сказал глава ОП.
Встреча Зеленского и Путина - о чем ранее писал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- В ответ на это российский президент заявил, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- В Офисе президента Украины не намерены приглашать президента РФ в Киев. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что гипотетическое приглашение Путина в Киев является некорректным.
- Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
- 26 апреля Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться. Он уже поручил Офису президента начать согласовывать сроки и место проведение такой встречи с администрацией президента России.
- 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, готов ли Путин проводить двустороннюю встречу с украинским коллегой где-то кроме Москвы.
- Позже СМИ писали, что встречу Зеленского и Путина планируют провести на нейтральной территории. Среди потенциальных мест - Вена и Иерусалим.
Автор: Анна Багрий