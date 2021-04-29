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Арахамия объяснил, почему Зеленский позвал Путина на встречу в Ватикан

29 апреля 2021, 10:56
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Такие государства, как Ватикан или Швейцария, ментально настраивают на достижение цели, уверен глава фракции Слуга народа.

Путин Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Ватикане / коллаж УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский захотел встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане, потому что это святое место, которое настроено на достижение мирных договорённостей.

Такое мнение озвучил журналистам глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Он уверен, что лучше места для встречи, чем Ватикан или Швейцария, сложно найти, поскольку все мировые войны эти страны прошли в статусе нейтралитета. Арахамия добавил, что такие государства ментально настраивают на достижение цели.

Глава фракции Слуга народа уверен, что личная встреча Зеленского и Путина необходима.

Читайте такжеДипломат раскрыл подробности о возможной встрече Зеленского и Путина в Ватикане"Если Путин decision maker, человек который принимает решения по этим вопросам, необходимо с ним говорить. В любых переговорах надо выходить на такого человека, поскольку они всегда пытаются спрятать этот факт через "прокси", так званые ЛДНР, которые являются фактически террористическими организациями, и нет смысла с ними разговаривать", - сказал он.

Арахамия также считает, что встречу должны организовать уже в следующем месяце.

Встреча Зеленского и Путина - о чем ранее писал Главред:

  • Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
  • В ответ на это российский президент заявил, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
  • В Офисе президента Украины не намерены приглашать президента РФ в Киев. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что гипотетическое приглашение Путина в Киев является некорректным.
  • Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
  • 26 апреля Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться. Он уже поручил Офису президента начать согласовывать сроки и место проведение такой встречи с администрацией президента России.
  • 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, готов ли Путин проводить двустороннюю встречу с украинским коллегой где-то кроме Москвы.

Владимир Зеленский Ватикан Владимир Путин новости Украины Давид Арахамия
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