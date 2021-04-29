Арахамия объяснил, почему Зеленский позвал Путина на встречу в Ватикан

Зеленский предложил Путину провести встречу в Ватикане / коллаж УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский захотел встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане, потому что это святое место, которое настроено на достижение мирных договорённостей.

Такое мнение озвучил журналистам глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Он уверен, что лучше места для встречи, чем Ватикан или Швейцария, сложно найти, поскольку все мировые войны эти страны прошли в статусе нейтралитета. Арахамия добавил, что такие государства ментально настраивают на достижение цели.

Глава фракции Слуга народа уверен, что личная встреча Зеленского и Путина необходима.

Читайте такжеДипломат раскрыл подробности о возможной встрече Зеленского и Путина в Ватикане"Если Путин decision maker, человек который принимает решения по этим вопросам, необходимо с ним говорить. В любых переговорах надо выходить на такого человека, поскольку они всегда пытаются спрятать этот факт через "прокси", так званые ЛДНР, которые являются фактически террористическими организациями, и нет смысла с ними разговаривать", - сказал он.

Арахамия также считает, что встречу должны организовать уже в следующем месяце.

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