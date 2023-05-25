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ВСУ атакуют фланги Бахмута: в Нацгвардии рассказали, где продвигаются военные

Ангелина Подвысоцкая
25 мая 2023, 18:03 обновлено 25 мая, 18:09
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Украинские военные имеют успехи на северном и южном флангах Бахмута Донецкой области.
ВСУ
ВСУ продвигаются на южном и северном флангах Бахмута / Коллаж: Главред, фото: фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украинские военные продвигаются вперед на флангах Бахмута. ВСУ имеют успехи на южном и северном флангах. Об этом во время брифинга заявил представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович.

ВСУ проводят воздушную и радиоэлектронную разведку, чтобы обнаружить места скопления оккупантов и вражеской техники.

Они мастерски продолжают уничтожать радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

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Также нацгвардейцы удерживают передний край обороны в районе Серебрянского лесничества на Лиманском направлении и штурмуют позиции оккупантов на подступах к восточной окраине Белогоровки.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, 20 мая владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он вдруг заговорил о вывод "вагнеровцев" из города. При этом он отметил, что после выхода вагнеровцев из Бахмута их позиции займут регулярные российские войска.

24 мая Пригожин назвал Вооруженные силы Украины одной из сильнейших армий в мире. Мол, он видел, как воюют американцы, французы, силы ООН и африканские племена, и украинская армия – одна из лучших. При этом он признал, что цели так называемой "спецоперации" провалились.

В четверг, 25 мая, Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы. Позиции "вагнеровцев" займут российские военные. Пригожин заявил, что им оставят остатки боеприпасов и сухпаек.

Смотрите видео о том, что российский правозащитник Марк Фейгин рассказал о судьбе Бахмута:

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