ВСУ уничтожили большой склад боеприпасов РФ под Мариуполем: оккупанты подняли в воздух авиацию

Под оккупированным Мариуполем в Донецкой области взлетел на воздух склад боеприпасов российских захватчиков, над формированием которого они работали неделями.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram. Отмечается, что о пожаре и детонации, которые начались после взрыва, сообщили местные жители.
"Хлопок в Мариупольском районе. А именно – в с. Малоянисоль. О пожаре и детонации сообщают местные. Результат – минус один склад российских оккупантов. ВСУ работает четко! Возмездие рядом!", – говорится в сообщении.
Как рассказал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российские захватчики после взрывов подняли в воздух вертолеты.
"Мариупольский район, с. Малоянисоль. Хлопок. Пожар и детонация. Минус склад оккупантов, который они так настойчиво формировали последние недели. До этого в Мариуполе и районе была слышна работа ПВО и звуки, похожие на работу Градов (скорее всего – отклик детонации). После взрывов вновь подняли вертолеты в сторону попадания", – написал Андрющенко.
Ранее, 11 марта, в оккупированном поселке Мангуш Донецкой области, расположенном в 10 километрах от Мариуполя, прогремели мощные взрывы. Они состоялись в месте расположения российских оккупантов. В результате есть десятки ликвидированных и семеро раненых захватчиков.
Напомним, поздно вечером 12 февраля в Мариуполе, Мангуше и Никольском произошли несколько мощных взрывов. Попадания были в расположение российских оккупантов. После взрывов еще некоторое время были слышны звуки детонации. При этом пропагандисты придумали свою версию произошедшего.
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