ВСУ уничтожили большой склад боеприпасов РФ под Мариуполем: оккупанты подняли в воздух авиацию

В воздух взлетел склад, который российские захватчики формировали в течение не одной недели. Начался пожар и детонация.

ВСУ уничтожили большой склад боеприпасов РФ под Мариуполем/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Telegram Андрющенко

Под оккупированным Мариуполем в Донецкой области взлетел на воздух склад боеприпасов российских захватчиков, над формированием которого они работали неделями.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram. Отмечается, что о пожаре и детонации, которые начались после взрыва, сообщили местные жители.

"Хлопок в Мариупольском районе. А именно – в с. Малоянисоль. О пожаре и детонации сообщают местные. Результат – минус один склад российских оккупантов. ВСУ работает четко! Возмездие рядом!", – говорится в сообщении.

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Как рассказал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российские захватчики после взрывов подняли в воздух вертолеты.

"Мариупольский район, с. Малоянисоль. Хлопок. Пожар и детонация. Минус склад оккупантов, который они так настойчиво формировали последние недели. До этого в Мариуполе и районе была слышна работа ПВО и звуки, похожие на работу Градов (скорее всего – отклик детонации). После взрывов вновь подняли вертолеты в сторону попадания", – написал Андрющенко.

Под Мариуполем горит склад боеприпасов оккупантов/ скрин

Ранее, 11 марта, в оккупированном поселке Мангуш Донецкой области, расположенном в 10 километрах от Мариуполя, прогремели мощные взрывы. Они состоялись в месте расположения российских оккупантов. В результате есть десятки ликвидированных и семеро раненых захватчиков.

Напомним, поздно вечером 12 февраля в Мариуполе, Мангуше и Никольском произошли несколько мощных взрывов. Попадания были в расположение российских оккупантов. После взрывов еще некоторое время были слышны звуки детонации. При этом пропагандисты придумали свою версию произошедшего.

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