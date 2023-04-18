"Выведи войска": у Зеленского опозорили Лаврова за подлое заявление о войне в Украине

17 апреля глава российского МИД Сергей Лавров в Бразилии заявил, что якобы его страна "заинтересована" завершилась войну "как можно быстрее".

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Михаил Подоляк, Сергей Лавров / Офис президента, скриншот ВВС

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на циничное заявление главы МИД страны-агрессора России Сергея Лаврова о завершении войны.

В эфире телемарафона Подоляк заявил, что России необходимо вывести свои войска с территории Украины, и тогда война завершится как можно скорее.

"Зачем говорить риторические вещи? Есть Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.) и есть осознанное понимание, которого нет у Лаврова, что оснований для конфликта не существует, что вы пришли на суверенную территорию и изнуряете ее сегодня, а чтобы это все остановить, не нужно ехать в Бразилию. Хочешь закончить как можно скорее? Выведи войска", - подчеркнул Подоляк.

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Что заявил Лавров в Бразилии

17 апреля глава российского МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой в столице страны Бразилия заявил, что якобы его страна "заинтересована" в том, чтобы война в Украине завершилась "как можно быстрее".

Однако войну Лавров традиционно называет "конфликтом". Он также заявил, что якобы "благодарит" бразильских коллег за "прекрасное понимание" ситуации в Украине и за "желание внести свой вклад" в поиск возможных решений.

Возможны ли переговоры между Украиной и РФ

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что Украина будет готова к переговорам относительно будущего временно оккупированного Крыма с Россией, если ВСУ проведут успешное контрнаступление и дойдут до админлинии полуострова с Херсонской областью.

Президент Китая Си Цзиньпинь 6 апреля встретился с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Лидер Китая заявил, что нужно возобновить мирные переговоры для урегулирования "украинского кризиса". Он также уточнил, что переговоры нужно начать "как можно скорее".

В то же время координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что решение о мирных переговорах с Россией должно приниматься только Украиной, а инициировать их должен президент Владимир Зеленский.

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