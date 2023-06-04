УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Заплакала от боли: Зеленская не сдержала слез во время открытия памятника погибшим детям

Алина Дембицкая
4 июня 2023, 18:11 обновлено 4 июня, 18:11
246
За время войны страна-агрессор Россия убила 485 украинских детей, 76 из них потерял Харьков.
Елена Зеленская
Зеленская не сдержала слез во время открытия памятника погибшим детям / Коллаж: Главред, фото: Харьковская ОВА

Первая леди Украины Елена Зеленская не смогла сдержать эмоций во время открытия в Харькове памятника погибшим за время полномасштабной войны украинским детям. Эпизод с выступлением жены главы государства транслировали национальные и региональные СМИ.

"Сейчас особенно трудно подобрать правильные слова. Очень сложно говорить в такие моменты. Трудно открывать памятники погибшим. Особенно, если эти погибшие – дети. Сейчас показали фото, где отец держит за руку своего погибшего сына. Эту боль невозможно передать и невозможно смириться с ней. Мы держим наших детей за руку, когда они учатся ходить, держим их за руку, когда мы впервые идем в детский сад или школу. И самое страшное, что может быть, – это когда родители держат за руку детей, которые погибли. Так не может быть", - со слезами на глазах сказала Зеленская.

Смотрите в нашем телеграмм-канале речь Елены Зеленской:

Заплакала от боли: Зеленская не сдержала слез во время открытия памятника погибшим детям
Зеленская расплакалась во время открытия памятника погибшим детям / скриншот

Как рассказала первая леди, за время войны страна-агрессор Россия убила 485 украинских детей, 76 из них потерял Харьков.

"Я обращаюсь к иностранным дипломатическим делегациям, которые сегодня присутствуют здесь вместе со мной. Эту памятку мы открываем, чтобы свидетельствовать о преступлениях России. Мы должны стоять против нее, делать все, чтобы остановить эту войну, чтобы цифры гибели наших детей перестали расти", - отметила она.

Напомним, недавно Главред сообщал, что 3 июня в результате удара по пригороду Днепра погибла 2-летняя Лизочка. Вместе с мамой ребенок был дома, когда российские оккупанты попали ракетой во двор дома. Отец, которого не было дома во время российскойатаки, в отчаянии.

Кроме того, в результате российского обстрела 1 июня в Деснянском районе Киева погибла девятилетняя дзюдоистка Виктория Ивашко. В классе, где училась Вика, рассказывают, что она была целеустремленным ребенком не только в спорте. В то время, как другие на переменах бегали, играли, Вика брала книжку и читала.

Смотрите видео о том, как системы PATRIOT уничтожают российские "Кинжалы":

Больше новостей о войне:

война в Украине Елена Зеленская война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина в НАТО после победы: у Резникова потребовали от Альянса четких гарантий

Украина в НАТО после победы: у Резникова потребовали от Альянса четких гарантий

19:15 Украина
Песков потроллил Путина рассказом о его реакции на атаки по Кремлю и Москве

Песков потроллил Путина рассказом о его реакции на атаки по Кремлю и Москве

17:53 Мир
Несется дикий шторм: Украину резко накроет похолодание с градом и ливнями

Несется дикий шторм: Украину резко накроет похолодание с градом и ливнями

17:14 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

19:15

Украина в НАТО после победы: у Резникова потребовали от Альянса четких гарантий

18:39

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти пчелу на цветах за 8 секунд

18:36

Бывший муж Ани Лорак во время своей свадьбы в Киеве удивил подарком для российских оккупантов

18:11

Заплакала от боли: Зеленская не сдержала слез во время открытия памятника погибшим детямВидео

18:04

"Мы разводимся!": Регина Тодоренко ошеломила заявлением даже Влада Топалова

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:53

Песков потроллил Путина рассказом о его реакции на атаки по Кремлю и МосквеВидео

17:14

Несется дикий шторм: Украину резко накроет похолодание с градом и ливнямиВидео

17:11

Юный пасынок украинский ведущей погиб на войне - Валентина Хамайко в трауреВидео

17:00

Отец неистово кричал, когда увидел тело: российская ракета убила 2-летнюю ЛизочкуВидео

Реклама
16:42

Скандального принца Гарри выдворят из США из-за наркотиковВидео

16:34

"Волшебное маленькое существо": Де Ниро поздравил Пачино с будущим отцовством

16:27

"Ждите следующих шагов": ВСУ отбили у войск РФ позиции в Бахмуте – ПригожинВидео

16:06

"Я бы поступал так же": Александр Пономарев заступился за Светлану ЛободуВидео

16:00

Что будет, если не закрывать крышку унитаза: многих ошеломит этот ответВидео

15:55

"Конец эпохи путинской стабильности": у Зеленского отреагировали на события в ШебекиноВидео

15:41

Для чего на самом деле нужна решетка в духовке

15:40

Набрал 30 кг: красавчик из "Бедной насти" изменился до неузнаваемости

15:37

Войска РФ атакуют у Лимана и Купянска, чтобы выйти на границы Донбасса – ВСУВидео

14:42

Почему кошки любят спать на чистом белье: 4 неочевидные причины

14:34

Ополченцы на Белгородщине взяли в плен военных России и обратились к губернаторуВидео

Реклама
14:32

Легендарная группа Guns N' Roses поддержала Украину и посвятила украинцам песню

14:29

ВСУ пошли вперед: Сырский рассказал о важном боеВидео

13:35

Данилов откровенно рассказал о потерях Украины в боях за БахмутВидео

13:26

Русские и польские добровольцы зашли в Шебекино: в Сети появилось заявлениеВидео

13:23

Предательница "страдает": как сейчас живет сбежавшая из Украины ПовалийВидео

13:14

На войне погиб воин из Закарпатья Василий Легач: без отца остались двое детей

13:10

Звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" впервые стал отцом

13:03

"Падающие обломки принесут много бед": какой регион Украины под угрозой - прогнозВидео

12:59

Тина Кароль на грузинском ТВ поразила фанатов элегантным образом

12:39

Нужно всего 3 помидора и 2 стакана муки: рецепт, который вас поразитВидео

12:39

Прогноз Таро на полнолуние 4 июня 2023: Ракам - соблазн, Стрельцам - ностальгияВидео

12:37

Гороскоп на неделю 5 – 11 июня: что ждет каждого знака зодиакаВидео

12:05

"Волнами направляться": Игнат рассказал как пройдут тренировки пилотов для F-16

11:40

"Впервые за год обнял родных": танцор-воин Дикусар вышел на связь с поклонниками

11:33

Зачем 5 июня пересматривали все деньги в кошельке: приметы и что запрещено делать после ТроицыВидео

11:13

В Украине будут платить за газ по другим тарифам: кто заплатит меньше всего

11:08

Ночная атака РФ на Украину: две ракеты попали в аэродром возле КропивницкогоВидео

11:08

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 июня: у кого зашуршит в карманеВидео

10:28

"Закончить СВО": на росТБ объяснили, что будет победой РФ в войнеВидео

10:27

Виктория Бекхэм помирилась с невесткой и вывезла семью на барбекю

Реклама
10:12

Гороскоп на завтра 5 июня 2023: Близнецам - время покупок, Весам - прибыльВидео

09:29

"Бавовна" в оккупированном Джанкое: рано утром взрывы гремели в районе аэродромаВидео

09:14

ПриватБанк ужесточил правила приема валюты в терминалах: что произошло

08:47

Вянет и вся в дырках: как спасти урожай капустыВидео

08:37

РФ убила двухлетнего ребенка: что известно о ракетном ударе по пригороду ДнепраФото

08:32

Кто стоит за "храбрым" Пригожиным?мнение

07:48

Ракетный удар по Киеву: ПВО сбила все ракеты, летевшие на столицу ночью 4 июня

06:37

НАТО элегантно показывает Кремлю, что у него дыра в оборонемнение

05:30

Пионтковский – о дилемме Путина: глава Кремля потеряет и Белгородщину, и ДонбассВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 4 июня

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять