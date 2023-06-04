Заплакала от боли: Зеленская не сдержала слез во время открытия памятника погибшим детям

За время войны страна-агрессор Россия убила 485 украинских детей, 76 из них потерял Харьков.

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Зеленская не сдержала слез во время открытия памятника погибшим детям / Коллаж: Главред, фото: Харьковская ОВА

Первая леди Украины Елена Зеленская не смогла сдержать эмоций во время открытия в Харькове памятника погибшим за время полномасштабной войны украинским детям. Эпизод с выступлением жены главы государства транслировали национальные и региональные СМИ.

"Сейчас особенно трудно подобрать правильные слова. Очень сложно говорить в такие моменты. Трудно открывать памятники погибшим. Особенно, если эти погибшие – дети. Сейчас показали фото, где отец держит за руку своего погибшего сына. Эту боль невозможно передать и невозможно смириться с ней. Мы держим наших детей за руку, когда они учатся ходить, держим их за руку, когда мы впервые идем в детский сад или школу. И самое страшное, что может быть, – это когда родители держат за руку детей, которые погибли. Так не может быть", - со слезами на глазах сказала Зеленская.

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Зеленская расплакалась во время открытия памятника погибшим детям / скриншот

Как рассказала первая леди, за время войны страна-агрессор Россия убила 485 украинских детей, 76 из них потерял Харьков.

"Я обращаюсь к иностранным дипломатическим делегациям, которые сегодня присутствуют здесь вместе со мной. Эту памятку мы открываем, чтобы свидетельствовать о преступлениях России. Мы должны стоять против нее, делать все, чтобы остановить эту войну, чтобы цифры гибели наших детей перестали расти", - отметила она.

Напомним, недавно Главред сообщал, что 3 июня в результате удара по пригороду Днепра погибла 2-летняя Лизочка. Вместе с мамой ребенок был дома, когда российские оккупанты попали ракетой во двор дома. Отец, которого не было дома во время российскойатаки, в отчаянии.

Кроме того, в результате российского обстрела 1 июня в Деснянском районе Киева погибла девятилетняя дзюдоистка Виктория Ивашко. В классе, где училась Вика, рассказывают, что она была целеустремленным ребенком не только в спорте. В то время, как другие на переменах бегали, играли, Вика брала книжку и читала.

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