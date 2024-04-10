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"Засыпают" артиллерией и дронами: в ВСУ раскрыли ситуацию на Лиманском направлении

Руслана Заклинская
10 апреля 2024, 23:48
Украине следует развивать средства радиоэлектронной борьбы с FPV-дронами, поскольку на фронте большие проблемы с ударными БПЛА и сбросами врага, сказал военный.
'Засыпают' артиллерией и дронами: в ВСУ раскрыли ситуацию на Лиманском направлении
Военный рассказал о тактике РФ на Лиманском направлении / Коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты пока не проводят активных наступательных действий в районе Серебрянского леса на Лиманском направлении. Однако враг не прекращает "засыпать" украинских защитников артиллерией и дронами. Об этом рассказал заместитель командира 205 батальона 241 ОБр по боевой подготовке Сергей Янковский в эфире "24 канала".

Военный отметил, что оккупанты пока не осуществляют наступления непосредственно в лесу. Слаженные действия украинских воинов и географические особенности заставили врага отказаться от прямых атак. Зато российские оккупанты сосредоточили свои усилия на линии Терны, Торское, Ямполовка, где делают ротацию подразделений и бросают на штурм резервы.

"Учитывая концентрацию артиллерийских средств и дронов врага, безопасно чувствовать себя в лесу все равно остается мечтой для нас", - подчеркнул Янковский.

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По его словам, украинским защитникам трудно противостоять такому количеству вражеских дронов и артиллерии, которую оккупанты применяют против ВСУ. Также украинским защитникам не хватает средств РЭБ и FPV-дронов, чтобы противостоять врагу. Россия опередила Украину в этом и начала серийно их производить.

Янковский также отметил, что оккупанты преимущественно привлекают к боевым действиям мобилизованных. Их мотивация низкая, они не понимают, за что воюют, и не желают рисковать своей жизнью.

"Наступательных действий по собственному желанию они не ведут, особенно таких желаний и не проявляют", - добавил военный.

Украине следует развивать средства радиоэлектронной борьбы с FPV-дронами, поскольку сейчас на фронте большие проблемы с ударными дронами и сбросами врага. Также Янковский отметил, что ВСУ имеют проблему с КАБами и ФАБами и применением НУРСов россиянами.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, россияне начали контролировать посадки между селами Уманское и Тоненькое в Донецкой области. Аналитики DeepState отметили, что враг дважды пытался штурмовать южные окраины Уманского, там оккупанты не жалеют ни технику, ни личный состав.

Также российские оккупанты наступают в направлении населенного пункта Курахово. Офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов отметил, что противник продолжает двигаться из Марьинки, расширяя свой плацдарм в направлении Победы и Георгиевки.

Как сообщал Главред, в Часовом Яру и его окрестностях нет российских войск. Представитель ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что город полностью под контролем украинских военных.

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