'Засыпают' артиллерией и дронами: в ВСУ раскрыли ситуацию на Лиманском направлении

Российские оккупанты пока не проводят активных наступательных действий в районе Серебрянского леса на Лиманском направлении. Однако враг не прекращает "засыпать" украинских защитников артиллерией и дронами. Об этом рассказал заместитель командира 205 батальона 241 ОБр по боевой подготовке Сергей Янковский в эфире "24 канала".
Военный отметил, что оккупанты пока не осуществляют наступления непосредственно в лесу. Слаженные действия украинских воинов и географические особенности заставили врага отказаться от прямых атак. Зато российские оккупанты сосредоточили свои усилия на линии Терны, Торское, Ямполовка, где делают ротацию подразделений и бросают на штурм резервы.
"Учитывая концентрацию артиллерийских средств и дронов врага, безопасно чувствовать себя в лесу все равно остается мечтой для нас", - подчеркнул Янковский.видео дня
По его словам, украинским защитникам трудно противостоять такому количеству вражеских дронов и артиллерии, которую оккупанты применяют против ВСУ. Также украинским защитникам не хватает средств РЭБ и FPV-дронов, чтобы противостоять врагу. Россия опередила Украину в этом и начала серийно их производить.
Янковский также отметил, что оккупанты преимущественно привлекают к боевым действиям мобилизованных. Их мотивация низкая, они не понимают, за что воюют, и не желают рисковать своей жизнью.
"Наступательных действий по собственному желанию они не ведут, особенно таких желаний и не проявляют", - добавил военный.
Украине следует развивать средства радиоэлектронной борьбы с FPV-дронами, поскольку сейчас на фронте большие проблемы с ударными дронами и сбросами врага. Также Янковский отметил, что ВСУ имеют проблему с КАБами и ФАБами и применением НУРСов россиянами.
Потери Украины и России в войне
Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.
По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.
По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").
Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.
Война в Украине - ситуация на фронте
Напомним, россияне начали контролировать посадки между селами Уманское и Тоненькое в Донецкой области. Аналитики DeepState отметили, что враг дважды пытался штурмовать южные окраины Уманского, там оккупанты не жалеют ни технику, ни личный состав.
Также российские оккупанты наступают в направлении населенного пункта Курахово. Офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов отметил, что противник продолжает двигаться из Марьинки, расширяя свой плацдарм в направлении Победы и Георгиевки.
Как сообщал Главред, в Часовом Яру и его окрестностях нет российских войск. Представитель ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что город полностью под контролем украинских военных.
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