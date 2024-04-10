Войска РФ нанесут удар на четырех направлениях: в СНБО раскрыли планы Путина

Агрессор Россия намеренно делает вбросы о наступлении на Харьков, Херсон, Сумы или Киев, чтобы потом атаковать на других направлениях, сказал Андрей Коваленко.

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Оккупанты Путина могут ударить на Донбассе - ЦПД / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Пропаганда России проводит информационно-психологические операции, в рамках которых тиражирует сведения о "наступлении" своих оккупантов на Харьков, Херсон, Сумы или Киев. Враг прощупывает реакцию населения, и намерен ударить на других направлениях – в сторону Угледара, Часова Яра, Краматорска и на Купянском направлении. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Сейчас гражданских вообще обработают этими "ипсохами". Они прощупывают не только фронт, они прощупывают реакции населения на определенные вещи. Вбрасывают о Харькове, о наступлении, об окружении", - рассказал он в своем Telegram-канале.

Также он напомнил о "сообщениях" от якобы ГСЧС, где призывают "эвакуироваться из Харькова". Подобные фейковые сообщения также присылали жителям Чернигова, Сум и Киева.

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По словам чиновника, россияне стремятся посеять панику и бегство жителей из городов. Сами оккупанты, вероятно, будут наступать на других направлениях.

"И таким образом они размывают восприятие: люди не понимают, а откуда же они будут наступать. С другой стороны, вот эта железная дорога... которую они тянут в Крым, южная и там... они также создают определенное видение для наших военных, что они могут и там где-то накопить... Но, конечно же, основной удар, лично как я вижу, он будет нанесен все же – Угледар, Часов Яр, Краматорск и Купянское направление", - подчеркнул Андрей Коваленко.

Угроза наступления России - главные новости о планах врага:

У России наметится большая проблема в будущем наступлении, говорится в публикации Foreign Policy. В частности, ВСУ выбили более двух третей российских танков. У оккупантов проблемы с бронетехникой.

Войска РФ, вероятно, нацелились на захват Курахово Донецкой области, считает офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов. На Новопавловском направлении фиксируется наибольшее количество штурмов.

Оккупанты могут пойти в наступление и на Горловском направлении, предположил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев. Там повысилась активность врага, что может свидетельствовать о подготовке к наступательным действиям.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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