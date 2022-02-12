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Зеленский хотел попасть на обложку Men's Health, а Мендель чуть не появилась на страницах Playboy

12 февраля 2022, 13:38
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Экс-пресс-секретарь президента рассказала, что ей предлагали сняться для одной из 12 обложек Playboy. На фото не нужно было бы демонстрировать обнаженное тело.

Мендель, Зеленский
Мендель заявила, что Зеленский хотел попасть на обложку Men's Health / Фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский хотел попасть на обложку мужского журнала Men's Health. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Зеленский попросил, чтобы его команда обратилась к изданию с таким предложением. Однако после того разговора вопросом Men's Health у президента больше не занимались, написала Мендель в своей статье для Kyiv Post.

Также Мендель призналась, что ей предлагали сняться для одной из 12 обложек Playboy. В издании ей пообещали, что на фото не нужно будет демонстрировать обнаженное тело.

"Взвесив все "за" и "против", я подумала: если президент страны хочет осуществить свою мечту обычного человека, попав на обложку одного из крупных мужских журналов, то почему его бывший пресс-секретарь не может появиться на обложке другого?" – написала Мендель.

В итоге Мендель все же не снялась для Playboy, так как ей "не хватило смелости" сделать это.

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Бывшая пресс-секретарь Зеленского добавила, что журнал Playboy давно пытается взять интервью у политических деятелей и сфотографировать их "с некоторой долей откровенности".

"Ведь политика, как и власть, остается одной из самых сексуальных моделей", – отметила Мендель.

Справка. Men's Health – это главный мужской журнал о фитнесе, питании, здоровье, сексе, стиле, уходе за собой, технологиях, потере веса и многом другом. Издается с 1988 года.

Playboy – это эротический журнал для мужчин, снованный Хью Хефнером. Издается в США с 1953 года.

Как сообщал Главред, Юлия Мендель написала книгу с элементом автобиографии под названием "Каждый из нас - президент". Мендель призналась, что готовила она свою книгу к изданию с большим трудом и целых два года. В ней идет речь о непростой судьбе, которая привела ее в политический истеблишмент Украины.

По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, в книге она раскрыла вопрос самоидентификации украинцев как нации. Отрывки з книги можно прочитать тут и тут.

Позже Мендель заявила о намерении отправить свою книгу Дмитрию Пескову - спикеру президента страны-агрессора России.

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