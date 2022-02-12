Зеленский хотел попасть на обложку Men's Health, а Мендель чуть не появилась на страницах Playboy

Мендель заявила, что Зеленский хотел попасть на обложку Men's Health / Фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский хотел попасть на обложку мужского журнала Men's Health. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Зеленский попросил, чтобы его команда обратилась к изданию с таким предложением. Однако после того разговора вопросом Men's Health у президента больше не занимались, написала Мендель в своей статье для Kyiv Post.

Также Мендель призналась, что ей предлагали сняться для одной из 12 обложек Playboy. В издании ей пообещали, что на фото не нужно будет демонстрировать обнаженное тело.

"Взвесив все "за" и "против", я подумала: если президент страны хочет осуществить свою мечту обычного человека, попав на обложку одного из крупных мужских журналов, то почему его бывший пресс-секретарь не может появиться на обложке другого?" – написала Мендель.

В итоге Мендель все же не снялась для Playboy, так как ей "не хватило смелости" сделать это.

Реклама

Бывшая пресс-секретарь Зеленского добавила, что журнал Playboy давно пытается взять интервью у политических деятелей и сфотографировать их "с некоторой долей откровенности".

"Ведь политика, как и власть, остается одной из самых сексуальных моделей", – отметила Мендель.

Справка. Men's Health – это главный мужской журнал о фитнесе, питании, здоровье, сексе, стиле, уходе за собой, технологиях, потере веса и многом другом. Издается с 1988 года.

Playboy – это эротический журнал для мужчин, снованный Хью Хефнером. Издается в США с 1953 года.

Как сообщал Главред, Юлия Мендель написала книгу с элементом автобиографии под названием "Каждый из нас - президент". Мендель призналась, что готовила она свою книгу к изданию с большим трудом и целых два года. В ней идет речь о непростой судьбе, которая привела ее в политический истеблишмент Украины.

По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, в книге она раскрыла вопрос самоидентификации украинцев как нации. Отрывки з книги можно прочитать тут и тут.

Позже Мендель заявила о намерении отправить свою книгу Дмитрию Пескову - спикеру президента страны-агрессора России.

Читайте также: