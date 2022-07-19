Зеленский назвал офицеров РФ "тряпками" за удар по мирному селу на Одесчине

Россияне ударили по Одесской области - Зеленский / Коллаж Офис президента, УНИАН

Вечером во вторник, 19 июля, вражеские войска совершили ракетный удар по Одесской области, рассказал президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.

"Оккупанты совершили ракетный удар по селу в Одесской области – семь ракет "Калибр" против обычной деревни. И куда они попали? Неработающая ферма, сельские дома, придомовые сооружения, лицей и Дом культуры. Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же надо быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам! Даже рыбы и рапаны в Черном море имеют больше достоинства, чем офицеры русского флота", - отметил глава государства.

Отметим, сегодня вечеров Одессе во время воздушной тревоги произошел взрыв, пишет Суспільне.

В 21:48 в Одессе прозвучала воздушная тревога. В 22:20 слало известно о взрыве в городе. Пока подробностей не разглашают.

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Ракетный удар по Одесской области

Ранее Главред писал, что вечером 18 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате обстрела пострадали шесть человек, среди них ребенок.

Как сообщил заместитель главы Одесской РВА Алексей Мацулевич, в результате "прилета" произошел пожар в двух домах, еще два дома разрушены. Во многих выбиты стекла.

Позже в Оперативном командовании Юг сообщили, что оккупанты запустили семь ракет типа Калибр из Черного моря, одну из них сбили силы ПВО.

Как сообщал Главред, 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря. Четыре ракеты были сбиты, две попали по территории Черкасской области.

Вечером в пятницу, 15 июля, вражеские войска нанесли мощный ракетный удар по Днепру.

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