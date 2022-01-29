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Зеленский опасается, что США намеренно преувеличивают угрозу вторжения РФ - Politico

29 января 2022, 09:25

В ноябре 2021 года Владимир Зеленский бил тревогу и говорил об угрозе российского вторжения, но в последнее время "стремится излучать спокойствие".

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США могут намерено раздувать угрозу вторжения России, чтобы подготовить почву для заключения сделки с Кремлем по Донбассу. Об этом говорится в статье издания Politico.

Автор статьи отмечает, что еще в ноябре 2021 года Зеленский бил тревогу и говорил об угрозе российского вторжения, но в последнее время "стремится излучать спокойствие".

По словам источников Politico, близких к президенту Украины и его команде, изменение настроений Зеленского связано с растущим раздражением в отношении администрации президента США Джо Байдена. В том числе после того, как Госдеп отозвал семьи дипломатов.

"Официальные лица в Украине и некоторые в Европе говорят, что США разрешают дипломатам покинуть Украину преждевременно и излишне пугают местных жителей, а также финансовые рынки, повышая стоимость займов для Киева", - пишет издание.

Более того, один из источников отметил, что Зеленский опасается, что США намеренно раздувают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы у Вашингтона было политическое пространство для заключения сделки с Кремлем. Например, по предоставлению Москве большего контроля над Донбассом.

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Отмечается также, что администрация Байдена давно отрицает подобные планы.

Читайте также"Запугивание людей и попытка сеять панику": Арахамия оценил заявления США о вторжении РФ в УкраинуНапомним, 27 января состоялся телефонный разговор президентов США и Украины - Джо Байдена и Владимира Зеленского. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что переговоры якобы прошли "не очень хорошо". Байден и Зеленский не сошлись во мнениях относительно "уровней риска" российской атаки.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн заявила, что анонимные источники "лгут". А пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также отрицал слова анонимного источника канала и призвал верить лишь официальной информации.

Тем временем республиканцы в Палате представителей обратились к президенту Джо Байдену с просьбой обнародовать стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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