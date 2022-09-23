Зеленский срочно обратился к украинцам в оккупации

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, которые проживают на оккупированных территориях, избегать российской мобилизации.

В вечернем обращении президент попросил украинцев избегать повесток и попытаться попасть на контролируемую Украиной территорию.

В случае попадания в российскую армию Зеленский призвал помогать ВСУ.

"Саботируйте любую враждебную активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию об оккупантах: их базах, штабах, складах боеприпасов", - призвал президент.

Также президент отметил, что очень важное мироприятие состоялось 23 сентября в Изюме на Харьковщине. Там представители почти 20 дипломатических миссий – государств Балтии и востока Европы, Германии, Франции, Испании, Словении, Хорватии, Дании, Швеции, Швейцарии, Турции, посол ЕС – увидели, что оставили после себя российские оккупанты.

"Разбитые дома, застенки, массовые захоронения... Мир будет знать полную информацию о каждом преступлении России на временно оккупированных территориях", – заверил президент.

"Референдумы" России в Украине

Оккупанты и коллаборанты РФ с 23 по 27 сентября проводят так называемые референдумы, цель которых – "присоединение" захваченных территорий Украины к России. Псевдореферендумы проводятся в оккупированных районах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

За два дня до этого глава России Владимир Путин объявил военную мобилизацию в своей стране и заявил, что Москва готова признать результаты "референдумов".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что парламент РФ намерен признать "референдумы" на оккупированных территориях Украины. Дескать, Москва это сделает, если "результаты" будут "положительными".

Украина и международное сообщество липовые "референдумы" не признает. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия устроила фарс в поддержку военной мобилизации в своей стране.

Также он подчеркнул необходимость немедленного освобождения оккупированных украинских территорий.

Читайте также: